В Украине меняются сроки вклеивания фото в паспорт — Finance.ua

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В Украине меняются сроки вклеивания фото в паспорт

Личные финансы
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В Украине меняются сроки вклеивания фото в паспорт
В Украине меняются сроки вклеивания фото в паспорт
В Украине с 1 июля 2023 отменили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, в связи с этим изменяются сроки вклеивания фото в паспорт по достижению 25 и 45 лет.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.
«Восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в виде паспорта-книжечки) по достижению лицом 25- или 45-летнего возраста», — говорится в сообщении.
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Если вам исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022, то вам необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года.
«Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на id-карту», — подчеркивают в миграционной службе.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Finance.ua
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