Изменения к паспортам-книжечкам Украины: каким хотят сделать обновленный документ — Finance.ua

Изменения к паспортам-книжечкам Украины: каким хотят сделать обновленный документ Сегодня 13:03

Изменения к паспортам-книжечкам Украины: каким хотят сделать обновленный документ

Стали известны новые подробности возможных изменений касающихся паспортов украинцев.

О них в комментарии для ТСН.ua рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«Я обнародовал годовой публичный отчет, как это предусмотрено законом. Вспомнил о том, что есть проблема с образцами паспортов», — рассказал нам Креминь, объясняя, что сейчас в Украине действуют и ID-паспорт, и паспорт в виде книжечки.

По его словам, в отчете содержится рекомендация Кабмина обеспечить внесение изменений во Временный порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Украины от 06.06.2019 № 456 (зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.06.2019 под № 620/339) отменить требование внесения сведений на русском языке на второй странице паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) как не соответствующее положениям Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как дополнительно пояснил нам Креминь, сейчас речь не идет о том, что биометрические и паспорта в форме книжечки, которые есть на руках у населения, будут признаны недействительными.

По его словам, на самом деле в стране есть случаи, когда украинцы по религиозным убеждениям и по решению суда получают паспорта-книжечки. Как известно, в этом документе на второй странице данные написаны на русском.

«То есть если паспорт-книжечка будет выдаваться, то сведения нужно вносить туда только на украинском. Закон предусматривает внесение сведений о гражданине в разные документы только на государственном языке», — объясняет смысл своей инициативы Креминь.

На вопрос о том, когда в паспорта-книжечки будут вноситься данные только на украинском языке, Креминь ответил, что это должно было произойти еще в 2019 году, когда вступил в силу закон о языке.

«Но о новых образцах паспортов речь не идет, о запрете и отмене тоже речь не идет», — подчеркнул Креминь.

Справка Finance.ua:

Какой срок хранения документов в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах «Паспортный сервис» Государственного предприятия «Документ»:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу — 1 месяц;

ID-карта — 3 месяца;

по истечении указанных сроков оформленные документы передаются в терподразделения и отделения ГМС для последующего хранения.

Такие же сроки хранения документов действуют и в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис» — обособленных подразделениях на территории Европы.

Сколько оформленная ID-карта гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу хранятся в подразделениях ГМС?

Готовая ID-карта и паспорт для выезда за границу хранятся в ГМС в течение двух лет. Также вы можете написать заявление и продлить срок хранения паспортного документа до трех лет. «Однако обращаем внимание, что до окончания действия военного положения и ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в Украине, оформленные документы будут храниться в ГМС неограниченный срок», — говорят в ГМС.

ТСН По материалам:

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