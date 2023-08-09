Кому будет отдаваться приоритет при пересечении границы — Finance.ua

Кому будет отдаваться приоритет при пересечении границы Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Кому будет отдаваться приоритет при пересечении границы

Разработчики проекта «єЧерга» внесли в систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, которым предоставляется приоритет при пересечении границы.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»).

«9 августа по поручению Министерства восстановления разработчики проекта „єЧерга“ внесли в Систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, у которых приоритет при пересечении границы. Дополнение предоставило Минагрополитики», — говорится в сообщении.

Так, в приоритетные коды добавлены грибы, огурцы, помидоры.

Ознакомиться с полным списком приоритетных товаров можно по ссылке

В «Укртрансбезопасности» посоветовали предприятиям-экспортерам в случае отсутствия в списке приоритетных и скоропортящихся производимых товаров обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров. Она предоставит необходимую информацию Министерству аграрной политики и продовольствия, которое принимает решение о расширении перечня кодов товаров, имеющих право на приоритетное пересечение границы.

«Укртрансбезопасность» напомнила, что движение автомобилей при пересечении границы с европейскими странами происходит по следующему алгоритму: один грузовик с приоритетным грузом, пять — без приоритетного.

«Так обеспечивается бесперебойное пересечение границы для всех перевозчиков, а скоропортящиеся товары могут пересекать границу значительно быстрее», — резюмировали в ведомстве.

Економічна Правда По материалам:

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