Что нужно украинцам, чтобы вернуться из-за границы — опрос (инфографика) — Finance.ua
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Что нужно украинцам, чтобы вернуться из-за границы — опрос (инфографика)

Личные финансы
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Украинские беженцы, нашедшие убежище за границей, нередко нуждаются в значительной помощи, чтобы иметь возможность вернуться в Украину. Больше всего необходимы организация поездки и деньги.
Для большинства беженцев мотивом возвращения является тоска по дому и улучшение ситуации в их регионе, сообщает dailynewshungary.com.
Венгерский офис Международной организации по миграции (МОМ) в апреле-июне 2023 провел опрос украинских беженцев на тему возвращения в Украину.
Выяснилось, что возвращающиеся в Украину беженцы нуждаются в помощи с проездом, информации, финансовой поддержке и помощи в медицинских вопросах. Среди опрошенных 30% намеревались вернуться домой навсегда, а 66% посещали Украину на короткое время. Основными мотивами вернуться в Украину большинство людей назвали тоску по дому и улучшение ситуации в их регионе.
Что нужно украинцам, чтобы вернуться из-за границы — опрос (инфографика)
Более половины респондентов заявили, что получали помощь во время поездки в Венгрию. Еще 39% получили поддержку с поселением, 36% получили финансовую помощь, а 32% - питание.
Среди опрошенных 54% выбрали страной убежища именно Венгрию, тогда как 12% искали убежища в Германии, а 5% - в Австрии.
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По материалам:
РБК-Україна
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