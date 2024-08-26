В Украине хотят увеличить в 5−10 раз подготовку специалистов в центрах профтехобразования для нужд бизнеса — Finance.ua

В Украине хотят увеличить в 5−10 раз подготовку специалистов в центрах профтехобразования для нужд бизнеса Сегодня 15:32 — Личные финансы

В Украине хотят увеличить в 5−10 раз подготовку специалистов в центрах профтехобразования для нужд бизнеса

Чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5−10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Читайте также В Украине заработал единый портал вакансий в государственных медучреждениях

«Одна из проблем на рынке труда сегодня — структурная безработица. Когда работодатели не могут найти работников, а работники не могут найти работу, потому что их навыки и квалификация не отвечают запросам работодателей. Решить ее можно через обучение, переквалификацию, повышение профессионального уровня украинцев. У нас есть большая разветвленная система центров профтехобразования в Государственной службе занятости, которые способны готовить нужных бизнесу специалистов. Хотим помочь этим заведениям стать еще более актуальными и полезными и для работодателей, и для работников», — отметила Бережная.

«Важно, что еще во время учебы мы понимаем, куда трудоустроим людей, которые у нас учатся. Нам важно прислушиваться к каждому работодателю, потому что они создают рынок труда, рабочие места, платят налоги. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы упростить для них путь поиска и обучения персонала», — отметила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Работодатели могут заказать подготовку специалистов в ЦПТО ГСЗ на существующие вакансии или на вакансии, которые появятся у них в ближайшее время.

Также они могут отправить на обучение новой профессии или повышение квалификации уже работающих у них сотрудников, но за собственные средства.

Читайте также Подборка интересных удаленных вакансий

На сегодняшний день в Украине работают 8 центров профтехобразования Госслужбы занятости — в Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Сумах.

В центрах обучают специалистов по 97 рабочим профессиям и более 400 направлениям повышения квалификации. С начала 2024 года обучение в центрах профтехобразования прошли 15 тысяч специалистов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.