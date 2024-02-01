В Украине хотят ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей — Finance.ua

В Украине хотят ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей Сегодня 16:17 — Казна и Политика

В Украине хотят ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что в Украине хотят ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

Комитет рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект N9256 о внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр.

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Законопроект направлен на усовершенствование государственного регулирования в сфере регулирования рынка азартных игр и лотерей, установление справедливой и прозрачной процедуры лицензирования бизнеса в сфере азартных игр. При этом проект предусматривает ликвидацию КРАИЛ.

Гетманцев назвал создание Комиссии ошибкой. Об этом свидетельствуют отсутствие системы онлайн-мониторинга, многочисленные скандалы и блокировки, ненадлежащий контроль над отраслью.

Теперь законопроект № 9256 ожидает первого чтения.

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Напомним, в мае прошлого года в Украине предлагалось ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявлял, что после поддержки депутатами решение позволит устранить человеческий фактор в выдаче лицензий. Процесс станет автоматическим и будет проходить по четким критериям.

Он отметил, что такие изменения позволят внедрить IT-систему онлайн-мониторинга. Она и будет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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