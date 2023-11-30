Налоговики насчитали игорному бизнесу нарушений на 52 миллиарда — Finance.ua

Налоговики насчитали игорному бизнесу нарушений на 52 миллиарда Сегодня 04:31 — Казна и Политика

Налоговики насчитали игорному бизнесу нарушений на 52 миллиарда

Государственная налоговая служба подтвердила, что по результатам проверки представителей игорного бизнеса было установлено нарушений на 52 млрд грн.

Об этом говорится в письменном комментарии по запросу Forbes директора Департамента налогового аудита ГНС ​​Татьяны Доценко.

Территориальные органы ГНС провели контрольно-проверочные мероприятия хозяйствующих субъектов, которые на основании полученных лицензий имеют право вести деятельность в сфере азартных игр, сообщили в налоговой.

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По результатам проверок установлены нарушения на общую сумму 52 млрд грн, говорится в комментарии.

Государственная налоговая служба считает, что игорный бизнес недоплатил государству 51,2 млрд грн налогов, написал 21 ноября в Telegram заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк. Из этой суммы 42 млрд грн приходится на два онлайн-казино, уточнил он.

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Это эквивалент почти 3% всех запланированных налоговых поступлений в госбюджет на следующий год и в семь раз больше, чем вся игровая индустрия уплатила государству за 10 месяцев 2023 года (7,4 млрд грн, по данным Железняка).

Откуда взялись заоблачные начисления и кого они касаются? Две крупные компании среди лидеров рынка беттинга подтвердили Forbes, что налоговая действительно выставила им счета. Однако речь идет не о налоговых доначислениях, а о штрафах.

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