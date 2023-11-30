Налоговики насчитали игорному бизнесу нарушений на 52 миллиарда — Finance.ua

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Налоговики насчитали игорному бизнесу нарушений на 52 миллиарда

Казна и Политика
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Налоговики насчитали игорному бизнесу нарушений на 52 миллиарда
Налоговики насчитали игорному бизнесу нарушений на 52 миллиарда
Государственная налоговая служба подтвердила, что по результатам проверки представителей игорного бизнеса было установлено нарушений на 52 млрд грн.
Об этом говорится в письменном комментарии по запросу Forbes директора Департамента налогового аудита ГНС ​​Татьяны Доценко.
Территориальные органы ГНС провели контрольно-проверочные мероприятия хозяйствующих субъектов, которые на основании полученных лицензий имеют право вести деятельность в сфере азартных игр, сообщили в налоговой.
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По результатам проверок установлены нарушения на общую сумму 52 млрд грн, говорится в комментарии.
Государственная налоговая служба считает, что игорный бизнес недоплатил государству 51,2 млрд грн налогов, написал 21 ноября в Telegram заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк. Из этой суммы 42 млрд грн приходится на два онлайн-казино, уточнил он.
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Это эквивалент почти 3% всех запланированных налоговых поступлений в госбюджет на следующий год и в семь раз больше, чем вся игровая индустрия уплатила государству за 10 месяцев 2023 года (7,4 млрд грн, по данным Железняка).
Откуда взялись заоблачные начисления и кого они касаются? Две крупные компании среди лидеров рынка беттинга подтвердили Forbes, что налоговая действительно выставила им счета. Однако речь идет не о налоговых доначислениях, а о штрафах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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