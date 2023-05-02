В Україні Комісію з азартних ігор пропонують замінити IT-системою — Finance.ua
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В Україні Комісію з азартних ігор пропонують замінити IT-системою

Казна та Політика
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В Україні Комісію з азартних ігор пропонують замінити IT-системою
В Україні Комісію з азартних ігор пропонують замінити IT-системою
В Україні пропонують ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Це дозволить автоматизувати видачу гральної ліцензії.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров в Telegram.
За його словами, уряд вже підтримав законопроєкт, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. Тепер його буде направлено на розгляд парламенту.
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«Після підтримки депутатами, рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій. Процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями», — написав Федоров.
Він зауважив, що такі змінити дозволять впровадити IT-систему онлайн-моніторингу. Вона і буде в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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