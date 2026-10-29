В Украине хотят каждый год определять дефицитные профессии, на которые будут привлекать иностранцев

Украина планирует определять, каких специалистов больше не хватает экономике, и ввести отдельную процедуру проверки квалификации иностранцев, желающих работать по таким специальностям. Проект Минэкономики предусматривает онлайн-представление документов, проверку профессионального опыта и участие СБУ.
Со ссылкой на work.ua рассказываем, как может работать новый механизм. Соответствующий проект постановления обнародовало Министерство экономики. Как сообщает «Судебно-юридическая газета», инициатива должна помочь преодолеть нехватку кадров в важных для экономики сферах.
Эксперимент планируется проводить в течение военного положения и еще через три месяца после его завершения. Длительность не должна превышать двух лет.
Пока документ является лишь проектом и находится на общественном обсуждении. Поэтому предложенные правила еще не могут измениться.
Если постановление будет принято, будут предусматриваться три основных нововведения:
- ежегодное формирование официального перечня профессий, в которых не хватает работников;
- единая процедура подтверждения квалификации с возможностью подать онлайн заявление;
- определены сроки проверки документов и принятие решений.
В то же время, подтверждение квалификации и документ от Минэкономики не будут предоставлять автоматическое право на иммиграцию. Они станут одним из этапов оформления соответствующего разрешения.
Как будут определять дефицитные профессии
Ежегодно до 1 октября работодатели и их объединения будут представлять информацию о потребностях работников. Центральные органы исполнительной власти будут давать прогнозы по кадровым потребностям, а региональные центры занятости — данные о ситуации на местных рынках труда.
Государственный центр занятости (ГЦЗ) будет анализировать полученную информацию и до 31 декабря будет формировать перечень дефицитных профессий с требованиями к квалификации специалистов.
Список будут публиковать на сайте Государственного центра занятости. Учреждение также будет определять методологию анализа рынка труда, правила сбора данных и критерии, по которым профессию будут относить к дефицитным.
Какие специальности попадут в перечень, пока неизвестно.
В проекте отдельно упомянуты ІТ-профессии, для которых Минцифры будет проверять соответствие профессиональных компетентностей установленным требованиям, а также специальности с дополнительным государственным регулированием. Однако это не означает, что такие профессии автоматически сочтут дефицитными: решение будет зависеть от потребностей рынка труда.
Какие документы понадобятся иностранцам и как подать заявление
Воспользоваться предложенной процедурой смогут иностранцы и лица без гражданства, если их профессия будет в ежегодном дефицитном перечне, а квалификация будет соответствовать установленным требованиям.
Для подтверждения квалификации нужно будет подать в Государственный центр занятости заявление и подтверждающие документы:
- личность заявителя;
- образование по соответствующей специальности. Для отдельных регулируемых профессий также необходим документ о признании в Украине иностранного диплома;
- профессиональный опыт. Для этого можно использовать трудовую книжку, справку с места работы или другие документы о трудовой деятельности;
- намерения по трудоустройству в Украине. Подтверждением может быть трудовой договор, официальное предложение работы от украинского работодателя или другой документ, удостоверяющий договоренность о трудоустройстве.
Документы можно будет подать в Государственный центр занятости лично, по почте или по электронной почте. Также проект предусматривает представление через систему «Горизонт» на портале или в приложении Действие.
Кто будет проверять квалификацию иностранных специалистов
Государственный центр занятости будет проверять документы о профессиональном опыте и будущем трудоустройстве. Для оценки других сведений учреждение будет направлять запросы соответствующим государственным органам:
- Министерство образования и науки будет проверять документы по образованию.
- Министерство цифровой трансформации оценивает профессиональные компетентности ИТ-специалистов.
- СБУ будет проверять, нет ли обстоятельств, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку, суверенитету или территориальной целостности Украины.
При необходимости к проверке могут привлекать и другие министерства и центральные органы исполнительной власти.
Сколько будет продолжаться проверка
Если заявитель представит неполный пакет документов или оформит их неправильно, Государственный центр занятости в течение трех рабочих дней сообщит о недостатках. На их устранение предусмотрено пять рабочих дней.
Отсчет срока рассмотрения начинается после поступления полного пакета документов.
По проекту Государственный центр занятости будет иметь 20 календарных дней на проверку. Если решение будет положительным, Минэкономики в течение следующих 10 календарных дней будет выдавать документ о поддержке заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию.
Когда могут отказать
В подтверждении квалификации могут отказать, если:
- профессия заявителя не входит в перечень дефицитных;
- документы не подтверждают требуемый уровень квалификации;
- заявитель подал ложные сведения или не предоставил все необходимые документы;
- СБУ выявила обстоятельства, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку, суверенитету или территориальной целостности Украины.
Если заявитель устранит причины отказа, он сможет подать документы повторно.
После завершения эксперимента Минэкономики должно оценить его результаты и подготовить предложения по необходимым изменениям в законодательство, которые передадут Кабинету Министров.