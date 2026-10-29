В Украине хотят каждый год определять дефицитные профессии, на которые будут привлекать иностранцев

Украина планирует определять, каких специалистов больше не хватает экономике, и ввести отдельную процедуру проверки квалификации иностранцев, желающих работать по таким специальностям. Проект Минэкономики предусматривает онлайн-представление документов, проверку профессионального опыта и участие СБУ.

Со ссылкой на work.ua рассказываем, как может работать новый механизм.

Соответствующий проект постановления обнародовало Министерство экономики . Как сообщает «Судебно-юридическая газета», инициатива должна помочь преодолеть нехватку кадров в важных для экономики сферах.

Эксперимент планируется проводить в течение военного положения и еще через три месяца после его завершения. Длительность не должна превышать двух лет.

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Пока документ является лишь проектом и находится на общественном обсуждении. Поэтому предложенные правила еще не могут измениться.

Если постановление будет принято, будут предусматриваться три основных нововведения:

ежегодное формирование официального перечня профессий, в которых не хватает работников;

единая процедура подтверждения квалификации с возможностью подать онлайн заявление;

определены сроки проверки документов и принятие решений.

В то же время, подтверждение квалификации и документ от Минэкономики не будут предоставлять автоматическое право на иммиграцию. Они станут одним из этапов оформления соответствующего разрешения.

Как будут определять дефицитные профессии

Ежегодно до 1 октября работодатели и их объединения будут представлять информацию о потребностях работников. Центральные органы исполнительной власти будут давать прогнозы по кадровым потребностям, а региональные центры занятости — данные о ситуации на местных рынках труда.

Государственный центр занятости (ГЦЗ) будет анализировать полученную информацию и до 31 декабря будет формировать перечень дефицитных профессий с требованиями к квалификации специалистов.

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Список будут публиковать на сайте Государственного центра занятости. Учреждение также будет определять методологию анализа рынка труда, правила сбора данных и критерии, по которым профессию будут относить к дефицитным.

Какие специальности попадут в перечень, пока неизвестно.

В проекте отдельно упомянуты ІТ-профессии, для которых Минцифры будет проверять соответствие профессиональных компетентностей установленным требованиям, а также специальности с дополнительным государственным регулированием. Однако это не означает, что такие профессии автоматически сочтут дефицитными: решение будет зависеть от потребностей рынка труда.

Какие документы понадобятся иностранцам и как подать заявление

Воспользоваться предложенной процедурой смогут иностранцы и лица без гражданства, если их профессия будет в ежегодном дефицитном перечне, а квалификация будет соответствовать установленным требованиям.

Для подтверждения квалификации нужно будет подать в Государственный центр занятости заявление и подтверждающие документы:

личность заявителя;

образование по соответствующей специальности. Для отдельных регулируемых профессий также необходим документ о признании в Украине иностранного диплома;

профессиональный опыт. Для этого можно использовать трудовую книжку, справку с места работы или другие документы о трудовой деятельности;

намерения по трудоустройству в Украине. Подтверждением может быть трудовой договор, официальное предложение работы от украинского работодателя или другой документ, удостоверяющий договоренность о трудоустройстве.

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Документы можно будет подать в Государственный центр занятости лично, по почте или по электронной почте. Также проект предусматривает представление через систему «Горизонт» на портале или в приложении Действие.

Кто будет проверять квалификацию иностранных специалистов

Государственный центр занятости будет проверять документы о профессиональном опыте и будущем трудоустройстве. Для оценки других сведений учреждение будет направлять запросы соответствующим государственным органам:

Министерство образования и науки будет проверять документы по образованию.

Министерство цифровой трансформации оценивает профессиональные компетентности ИТ-специалистов.

СБУ будет проверять, нет ли обстоятельств, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку, суверенитету или территориальной целостности Украины.

При необходимости к проверке могут привлекать и другие министерства и центральные органы исполнительной власти.

Сколько будет продолжаться проверка

Если заявитель представит неполный пакет документов или оформит их неправильно, Государственный центр занятости в течение трех рабочих дней сообщит о недостатках. На их устранение предусмотрено пять рабочих дней.

Отсчет срока рассмотрения начинается после поступления полного пакета документов.

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По проекту Государственный центр занятости будет иметь 20 календарных дней на проверку. Если решение будет положительным, Минэкономики в течение следующих 10 календарных дней будет выдавать документ о поддержке заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию.

Когда могут отказать

В подтверждении квалификации могут отказать, если:

профессия заявителя не входит в перечень дефицитных;

документы не подтверждают требуемый уровень квалификации;

заявитель подал ложные сведения или не предоставил все необходимые документы;

СБУ выявила обстоятельства, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку, суверенитету или территориальной целостности Украины.

Если заявитель устранит причины отказа, он сможет подать документы повторно.