В Украине готовят реформу внутренних пассажирских перевозок на основе цифровизации — Finance.ua

В Украине готовят реформу внутренних пассажирских перевозок на основе цифровизации Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Украине готовят реформу внутренних пассажирских перевозок на основе цифровизации

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры планирует провести в 2024 году реформу внутренних пассажирских перевозок.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач на своей странице в Facebook.

«В этом году вместе с реформой международных пассажирских перевозок начинаем заниматься внутренними. Сейчас работаем над разработкой концепции ключевых изменений: конкурсы на маршруты, оплата, льготы, автостанции, налоги, нелегалы», — сказано в сообщении.

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По его словам, в основе этого будет цифровизация.

«Сейчас прорабатываем тот опыт, который уже есть в украинских городах. Ситуация повсюду разная. Во время поездки во Львов с коллегами изучали первые результаты внедрения цифровых решений», — пишет Деркач.

О каких цифровых решениях идет речь:

автоматизированная система оплаты проезда через валидаторы и цифровую карту на городских маршрутах;

система оплаты учета на устройствах ПРРО на автобусных маршрутах ОГА;

установка GPS-трекеров для контроля загородных и междугородных маршрутов.

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«Пример Львова подтверждает, что цифровизация — это ключевой инструмент для позитивных изменений. Это та ситуация, когда фактически без участия государства города вводят крутые решения. Со своей стороны мы должны собрать весь опыт и предложить на уровне государства единый концепт изменений в регулировании внутренних перевозок: межобластных, в пределах области и на уровне городов», — добавил он.

Напомним, в Украине завершают подготовку к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, что позволит пассажиру получить информацию об официальных регулярных маршрутах и ​​возможности купить билет.

Ключевая цель — предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможности приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе.

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