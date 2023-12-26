В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках

Казна и Политика
0
Киевские власти не поддержали петицию об установке в столичных маршрутных такси валидаторов для оплаты проезда.
Об этом говорится в ответе Киевского городского совета на петицию.
«Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) ведет переговоры с перевозчиками частной формы собственности, обслуживающими автобусные маршруты, о необходимости присоединения к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП)», — говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко.
В то же время в ответе на петицию сказано, что вопрос внедрения и обеспечения возможности безналичной оплаты проезда в маршрутных такси возможен только при условии присоединения перевозчиков к АСОП.
Также Кличко напомнил, что в декабре 2022 года срок опытной эксплуатации автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева, независимо от форм собственности, продлили на период действия в Украине военного положения и девять месяцев со дня его прекращения или отмены.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.