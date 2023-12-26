В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках — Finance.ua

В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Киевские власти не поддержали петицию об установке в столичных маршрутных такси валидаторов для оплаты проезда.

Об этом говорится в ответе Киевского городского совета на петицию.

«Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) ведет переговоры с перевозчиками частной формы собственности, обслуживающими автобусные маршруты, о необходимости присоединения к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП)», — говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко.

В то же время в ответе на петицию сказано, что вопрос внедрения и обеспечения возможности безналичной оплаты проезда в маршрутных такси возможен только при условии присоединения перевозчиков к АСОП.

Также Кличко напомнил, что в декабре 2022 года срок опытной эксплуатации автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева, независимо от форм собственности, продлили на период действия в Украине военного положения и девять месяцев со дня его прекращения или отмены.

Економічна Правда По материалам:

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