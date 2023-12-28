FlixBus планирует в следующем году увеличить количество маршрутов из Украины — Finance.ua
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FlixBus планирует в следующем году увеличить количество маршрутов из Украины

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FlixBus планирует в следующем году увеличить количество маршрутов из Украины
FlixBus планирует в следующем году увеличить количество маршрутов из Украины
Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе FlixBus в 2024 году увеличит количество пассажирских маршрутов на 10−15, добавив поездки в новые страны к западу и югу от Украины, а также работает над обновлением флота автобусов компании.
Об этом рассказал директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы хотим прежде всего расширять нашу сеть и добавлять новые страны. Будем расширяться на запад и юг, добавляя больше стран. Какие именно это будут страны, сообщим, как только получим соответствующие разрешения», — сказал Леман.
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Он подчеркнул, что компания планирует значительный рост, но как скоро и в каком объеме ей удастся осуществить планы, будет зависеть от процесса оформления официальных разрешений.
«Это точно не одна-две новые линии, а 10−15. Я не хочу сейчас давать обещаний, потому что все зависит от того, как быстро будут оформлены разрешения», — подчеркнул Леман. Он уточнил, что компания уже находится в процессе подачи заявок более чем на 10 новых линий.
Директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии сообщил, что компания продолжит работу по обновлению парка используемых на маршрутах автобусов.
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«Когда мы начинали в Украине, большинству автобусов было восемь-девять лет. Сегодня им от пяти до семи лет, некоторые еще более новые, и мы будем продолжать этот процесс», — отметил Леман, подчеркнув, что FlixBus уделяет особое внимание инклюзивности и имеет во флоте автобусы, в которых созданы условия для людей с инвалидностью, на колясках. Число таких автобусов будет увеличиваться.
Глава FlixBus в Украине отметил необходимость повышать рыночные стандарты в международных автобусных перевозках, предлагая на маршрутах автобусы, оснащенные туалетами и доступом к Wi-Fi.

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По материалам:
Укрінформ
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