В Украине фрукты подорожали за год на 24% — EastFruit — Finance.ua

В Украине фрукты подорожали за год на 24% — EastFruit Сегодня 08:30 — Аграрный рынок

В Украине фрукты подорожали за год на 24% — EastFruit

В Украине в декабре 2023 года яблоки, бананы, мандарины, апельсины и столовый виноград подорожали в среднем на 24% по сравнению с декабрем 2022 года.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что аналитики выбрали для оценки наиболее употребляемые украинцами фрукты в этот период. При этом для оценки учитывалась динамика оптовых цен на данную продукцию.

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По данным аналитиков, за год подорожали все фрукты, входящие в фруктовую корзину. Больше всего выросли цены на яблоки — в среднем на 42%. Отдельные сорта подорожали более чем на 50% за год. При этом, по мнению участников рынка, это далеко не предел, поэтому потребителям следует готовиться к дальнейшему росту цен на яблоки.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО Андрей Ярмак считает, что главной причиной роста стала необычная ситуация на мировом рынке яблок.

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«Можно отметить совпадение сразу ряда событий, каждое из которых привело к росту цен на яблоко в Европе и мире в целом. В первую очередь — это резкое снижение производства яблока в Евросоюзе, совпавшее со вторым годом сравнительно невысокого урожая яблока в Китае и резким падением урожая яблока в Индии. Второе — это низкие переходные запасы яблока во фруктохранилищах Европы к началу сезона, что сразу же установило высокий стартовый уровень цен. Третье — это резкий рост спроса на яблочный концентрат в мире, также совпавший с падением урожая апельсинов в Бразилии и снижением производства апельсинового концентрата. А это значит, что яблоко невысокого качества, которое раньше попадало на свежий рынок и было самым доступным, сейчас выгоднее продать сразу оптом на переработку», — объяснил эксперт.

В то же время, несмотря на резкий рост цен, яблоко по-прежнему остается наиболее доступным фруктом для украинцев с большим отрывом от других товаров этой группы.

На втором месте по удорожанию за год в Украине — подорожавший на треть мандарин. Это отвечает тенденциям цен на эти фрукты в Европе. Также в 2023 году аналитики отмечают снижение объема импорта мандарина в Украину.

В то же время, апельсины, столовый виноград и бананы подорожали в Украине за год в среднем на 3−4% каждый. В EastFruit добавляют, что это обусловлено высокой базой для сравнения — ведь в прошлом году апельсины были довольно дорогие. Кроме того, сезон апельсина в Украине только начинается. Цены на бананы, как правило, остаются наиболее стабильными из всех фруктов в течение всего года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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