Минагро объяснило, как украинские беженцы повлияли на экспорт гречки в Европу — Finance.ua

Минагро объяснило, как украинские беженцы повлияли на экспорт гречки в Европу Сегодня 06:37 — Аграрный рынок

Минагро объяснило, как украинские беженцы повлияли на экспорт гречки в Европу

Украина впервые за долгое время наладила экспорт гречки в Европу. Причиной этому стали украинские беженцы, оказавшиеся из-за войны в странах ЕС.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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Как отметил Высоцкий, украинцы формируют значительный спрос на гречку в Европе и активно распространяют культуру ее потребления.

«Это вынуждает европейские сети закупать этот продукт в Украине. Правительство со своей стороны способствует этому. Сняты все ранее существовавшие ограничения на экспорт гречки. Благодаря этому в Европу начался экспорт гречки», — добавил замминистра.

Как отметил заместитель главы Минагро, в этом году Украина получила рекордный урожай гречки — около 220 тыс. тонн, что практически вдвое больше годового потребления нашей страной.

«Если говорить о зерновых и масличных культурах, составляющих основу отечественного экспорта, то собрано 22 миллиона тонн пшеницы, почти 6 миллионов тонн ячменя, до 30 млн тонн кукурузы. Урожай рапса составил 4 млн тонн, сои — 4,7, а подсолнечника — 13 млн тонн. Всего зерновых и масличных культур планируется собрать около 80 млн тонн», — говорит заместитель главы Минагро.

Высоцкий отмечает, что для удовлетворения внутренних потребностей Украине достаточно около 20 млн тонн зерна.

Эта цифра может в течение года несколько увеличиться, поскольку сейчас мы видим рост животноводства. Однако в любом случае внутреннее потребление не превысит 25 млн тонн. Таким образом, для экспорта у нас остается 55−60 млн тонн сельскохозяйственной продукции", — пояснил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.

Главком По материалам:

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