Украина стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод — Finance.ua

Украина стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод Сегодня 05:10 — Аграрный рынок

Украина стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод

Несмотря на военную агрессию со стороны россии, украинские компании продолжают наращивать присутствие на мировом рынке ягод. Украина по итогам предыдущих пяти сезонов стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод среди всех стран.

Об этом заявил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак во время одного из крупнейших в мире ягодных форумов Global Berry Congress, проходящего 28 ноября в Роттердаме, пишет EastFruit.

По словам эксперта, экспорт ягод из Украины в 2018—2022 годах демонстрировал рост в среднем на 25% ежегодно, в основном за счет увеличения экспортных отгрузок замороженной малины.

«Однако и голубика в последнее время начала вносить свой вклад в этот процесс, что позволяет Украине ежегодно продвигаться вверх в рейтинге крупнейших экспортеров ягод в мире», — отмечает Ярмак.

Он отметил и огромные проблемы, с которыми сталкивается Украина в развитии ягодного бизнеса. В частности, по словам эксперта ФАО, около $100 млн долларов Украина оставляет Польше, что позволяет последней удерживать ведущие позиции в экспорте свежих и замороженных ягод, дообрабатывая и реэкспортируя украинскую ягоду.

При этом Украина продолжает продавать ягоды по самой низкой цене на рынке, в то время как при определенных маркетинговых усилиях и незначительных инвестициях в технологии, учитывая уникальные агроклиматические условия выращивания, могла бы продавать эту продукцию по премиальной цене.

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«Украинскому ягодному бизнесу сейчас точно не помешали бы эти $100 млн долларов. Это позволило бы Украине снизить зависимость от одного из крупнейших покупателей, с которым и так в последнее время возникают серьезные проблемы. Дополнительные средства, которые поступят от диверсификации экспорта с минимизацией реэкспорта через Польшу, тоже помогли бы существенно нарастить объемы и качество продукции, а с ними и рейтинги и репутацию Украины в ягодном мире», — убежден Ярмак.

Он добавил, что в следующем сезоне у Украины будет серьезный карт-бланш на рынке замороженной малины, потому что многие страны сократили площади под этой культурой, тогда как мировые цены оставались крайне низкими.

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«Соответственно интерес к малине в сезоне 2024/25 среди мировых покупателей может снова возрасти, что позволит увеличить доходы от реализации продукции. И было бы неплохо соединить это с усилиями по диверсификации экспорта и малины, и голубики», — подчеркнул Ярмак.

Заметим, что за первое полугодие 2023 года Украина утроила экспорт замороженной малины на рынок США. Это позволило Украине впервые войти в десятку крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, заняв 8-е место в рейтинге крупнейших экспортеров.

А по итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы, оккупацию части территории российской армией, дефицит рабочей силы, дорогостоящую логистику и регулярные террористические атаки россии на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на энергетическую инфраструктуру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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