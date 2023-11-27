Украина остается в тройке крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС — Finance.ua

Украина остается в тройке крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС Сегодня 06:39 — Аграрный рынок

Украина остается в тройке крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС

Несмотря на российскую агрессию, по данным на ноябрь 2023 года, Украина остается на третьей позиции среди крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в ЕС, уступая только Бразилии и Великобритании.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по аграрной торговле по состоянию на ноябрь текущего года. Полный текст документа обнародован на сайте этого института.

Читайте также Экспорт украинского зерна превысил 12 млн тонн

«Импорт в ЕС вырос до месячного показателя в 5% в августе 2023 года и достиг €12.5 миллиарда, что на 15% меньше уровня августа 2022 года. Вместе с этим, общий импорт в период с января по август 2023 года достиг €107.4 миллиарда, что продемонстрировало лишь незначительное уменьшение по сравнению с таким же периодом 2022 года (-3%, или — €3 миллиарда)… В „топ“ стран происхождения импорта для ЕС в период с января по август 2023 года входят три страны — Бразилия, Великобритания и Украина», — говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте самого доклада, Украина была на третьем месте по объемам поставок сельскохозяйственной продукции в ЕС с абсолютивным показателем в 8 миллиардов евро с января текущего года. Общий объем европейского импорта из Украины с января по август оставался больше на 23%, или на 1,5 миллиарда, по сравнению с тем же периодом 2022 года. Вместе с этим с июня текущего года месячные показатели поставок аграрной продукции из Украины несколько замедлились.

Читайте также Почему именно сейчас выгодно инвестировать в сельскохозяйственные земли Украины — эксперт

По показателям европейского экспорта Украина занимает 14 позицию среди наиболее важных потребителей европейской аграрной продукции, с показателем €2,5 миллиарда в период с января по август 2023 года. В прошлом году в этот же период Украина импортировала из ЕС аграрную продукцию на 1,8 миллиарда евро, поэтому в абсолютных цифрах прирост по этому показателю составил 385 миллионов евро, или 21%.

Как уже сообщалось, после начала российской агрессии против Украины и военной блокады украинских портов Европейский Союз открыл на границах с Украиной так называемые «коридоры солидарности» для вывоза по суше украинской аграрной продукции, в первую очередь зерна, на внешние рынки.

Пять пограничных стран — Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния — заявили о дестабилизации внутренних аграрных рынков в результате переориентации потоков украинского зернового экспорта.

28 апреля Еврокомиссия согласовала с четырьмя странами-соседями Украины — Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией — пакет мер, который должен выполняться после того, как упомянутые страны отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины. Этот пакет ограничивал импорт на территорию упомянутых стран, а также Румынии, четырех ключевых продуктов из Украины — пшеницы, кукурузы, семян и подсолнечника, хотя сохранял транзит таких товаров в другие страны ЕС и на мировой рынок.

Действие этих временных защитных мер по ограничению импорта украинского зерна в пять упомянутых стран ЕС завершилось 15 сентября 2023 года. Однако Словакия, Польша и Венгрия ввели односторонний запрет для доступа украинского продовольствия на свои рынки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.