Из-за войны около 20% украинских земель непригодны к использованию — Минагрополитики
В Украине около 20% сельскохозяйственных земель непригодны для использования в результате боевых действий.
Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.
«Около 20% земель недоступны для возделывания по сравнению с 2021 годом в результате войны. Но волнений нет, поскольку потребление украинцами агрокультур втрое меньше, чем их производство, соответственно, достаточно значительные объемы пойдут на экспорт в текущем году», — отметил он.
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Высоцкий также заверил, что дефицит удобрений на украинском рынке не ощущается.
«С точки зрения использования эффективности и технологического процесса использование удобрений важно. Большинство используемых сегодня азотных удобрений — отечественного производства. Дефицит удобрений, особенно отечественного производства, не ощущается», — добавил Высоцкий.
Первый заместитель министра агрополитики поблагодарил производителей удобрений за их плодотворную работу.
Напомним, правительство Украины определило несколько приоритетов для поддержки аграриев в 2023 году, в том числе гуманитарное разминирование, льготное кредитование и грантовые программы.
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