Из-за войны около 20% украинских земель непригодны к использованию — Минагрополитики Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

Из-за войны около 20% украинских земель непригодны к использованию — Минагрополитики

В Украине около 20% сельскохозяйственных земель непригодны для использования в результате боевых действий.

Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

«Около 20% земель недоступны для возделывания по сравнению с 2021 годом в результате войны. Но волнений нет, поскольку потребление украинцами агрокультур втрое меньше, чем их производство, соответственно, достаточно значительные объемы пойдут на экспорт в текущем году», — отметил он.

Читайте также Минэкономики планирует за 10 лет вернуть к использованию 80% загрязненных и заминированных земель

Высоцкий также заверил, что дефицит удобрений на украинском рынке не ощущается.

«С точки зрения использования эффективности и технологического процесса использование удобрений важно. Большинство используемых сегодня азотных удобрений — отечественного производства. Дефицит удобрений, особенно отечественного производства, не ощущается», — добавил Высоцкий.

Первый заместитель министра агрополитики поблагодарил производителей удобрений за их плодотворную работу.

Читайте также В Украине с 1 января планируют запустить рынок по разминированию через Prozorro

Напомним, правительство Украины определило несколько приоритетов для поддержки аграриев в 2023 году, в том числе гуманитарное разминирование, льготное кредитование и грантовые программы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.