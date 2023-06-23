Минэкономики планирует за 10 лет вернуть к использованию 80% загрязненных и заминированных земель — Finance.ua

Минэкономики планирует за 10 лет вернуть к использованию 80% загрязненных и заминированных земель Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Минэкономики планирует за 10 лет вернуть к использованию 80% загрязненных и заминированных земель

Министерство экономики планирует за 10 лет возобновить производство на 80% потенциально заминированных и загрязненных взрывоопасными предметами земель.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко сказала во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Лондоне.

«Наша цель — вернуть к использованию 80% потенциально загрязненных (взрывоопасных предметов. — Ред.) земель в течение следующих 10 лет. Конечно, это очень амбициозная цель», — рассказала она.

Свириденко отметила, что государство должно быть сосредоточено на разминировании критической инфраструктуры и домашних хозяйств, а частный бизнес может разминировать леса, водные объекты и сельскохозяйственные земли. По ее словам, для этого в Украине должен быть создан полноценный рынок для частных операторов разминирования.

Она добавила, что в правительстве рассматривается несколько путей привлечения финансирования для разминирования сельскохозяйственных земель. В частности, это может быть выпуск «зеленых» или сельскохозяйственных облигаций, привлечение средств от иностранных фондов или использование загрязненных земель для выращивания технических (бионергетических) культур.

Как сообщал Укринформ, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию Украины обойдется в 37,4 млрд долларов. В настоящее время государство реализует план по приоритетному разминированию земель сельхозназначения, согласно которому первоочередному обследованию и очистке подлежат 470 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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