Экспорт украинского зерна превысил 12 млн тонн — Finance.ua

Экспорт украинского зерна превысил 12 млн тонн Сегодня 06:04 — Аграрный рынок

Экспорт украинского зерна превысил 12 млн тонн

Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2023/24 МГ по состоянию на 22 ноября составил 12 млн т, что на 4,6 млн т или 28% меньше аналогичного показателя прошлого сезона.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, публикуемые Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, пшеницы с начала сезона отправлено 5,5 млн т, что на 15% меньше прошлогодних объемов.

Поставка ячменя на внешние рынки составила 860 тыс. т, что на 36% меньше, чем в прошлом году.

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Ржи отправили 0,9 тыс. т (-92%).

Кукурузы экспортировано 5,6 млн т, что на 3,2 млн т или 36,6% меньше отгрузок на аналогичную дату прошлого сезона.

Экспорт муки из Украины составил 50,3 тыс. т, что соответствует прошлогоднему показателю.

Напомним, в 2022/23 МГ экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 49 млн т: пшеницы — 16,8 млн т; ячменя — 2,7 млн ​​т; ржи — 18 тыс. т; кукурузы — 29,1 млн т; муки — 153,6 тыс. т.

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