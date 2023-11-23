Экспорт украинского зерна превысил 12 млн тонн — Finance.ua
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Экспорт украинского зерна превысил 12 млн тонн

Аграрный рынок
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Экспорт украинского зерна превысил 12 млн тонн
Экспорт украинского зерна превысил 12 млн тонн
Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2023/24 МГ по состоянию на 22 ноября составил 12 млн т, что на 4,6 млн т или 28% меньше аналогичного показателя прошлого сезона.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, публикуемые Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
Так, пшеницы с начала сезона отправлено 5,5 млн т, что на 15% меньше прошлогодних объемов.
Поставка ячменя на внешние рынки составила 860 тыс. т, что на 36% меньше, чем в прошлом году.
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Ржи отправили 0,9 тыс. т (-92%).
Кукурузы экспортировано 5,6 млн т, что на 3,2 млн т или 36,6% меньше отгрузок на аналогичную дату прошлого сезона.
Экспорт муки из Украины составил 50,3 тыс. т, что соответствует прошлогоднему показателю.
Напомним, в 2022/23 МГ экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 49 млн т: пшеницы — 16,8 млн т; ячменя — 2,7 млн ​​т; ржи — 18 тыс. т; кукурузы — 29,1 млн т; муки — 153,6 тыс. т.
По материалам:
AgroPortal.ua
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