Площади под озимыми в Украине сократились вдвое — Finance.ua

Площади под озимыми в Украине сократились вдвое Сегодня 21:41 — Аграрный рынок

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Во время осенней посевной кампании украинские аграрии вдвое уменьшили количество посевных площадей под озимые по сравнению с довоенными показателями.

Как сообщил во время брифинга заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук, причинами этого стали: оккупация части украинских территорий, опасность в прифронтовых зонах, заминирование, а также засуха в начале посевной кампании и нехватка средств у аграриев.

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В результате, по словам эксперта, пшеницей было засеяно около 3,8 миллиона гектаров.

«За текущий год украинские товаропроизводители потеряли около 100 млрд гривен за счет недополучения финансирования из-за возможностей реализации своей продукции. Логистика создала большую проблему с ценовой позицией. Поэтому выращивание фактически всей группы зерновых и даже подсолнечника для многих предприятий стало убыточным. Поэтому в таких условиях говорить о возможности расширить посевные площади не приходится», — подчеркнул Марчук.

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Однако, по его словам, это никак не отразится на продовольственной безопасности страны. Поскольку того, что мы имеем по озимым культурам и что будет по яровым, хватит для обеспечения внутренних потребностей.

Но, как отмечает представитель ВАС, сокращение посевных площадей будет влиять на экспортный потенциал страны, поэтому Украина может потерять валютную выручку, а аграрии — оборотные средства.

Как сообщал УНИАН, после выхода россии из «зернового соглашения» в августе ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в том числе те, которые находятся в портах Большой Одессы.

Постепенно движение судов по временному морскому пути начало нарастать. По состоянию на 23 октября в Минагро констатировали, что Украина по этому пути экспортировала преимущественно в Европу и Африку почти 700 тысяч тонн зерна.

УНІАН По материалам:

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