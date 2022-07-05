В Украине арестовали активы россиян и белорусов на ₴33 миллиарда — Finance.ua

В Украине арестовали активы россиян и белорусов на ₴33 миллиарда
В рамках расследования уголовных производств в Украине арестованы активы россиян и белорусов на 33 миллиарда гривен.
Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова.
«Хочу представить предварительный отчет о проделанной работе. По состоянию на данную минуту, ориентировочная стоимость активов, которые уже успели оценить, арестованных в рамках уголовных производств силами органов правопорядка Украины, составляет не менее 33 миллиардов гривен», — написала она.
По словам генпрокурора, активы на треть этой суммы уже переданы в управление АРМА.
Генпрокурор напомнила, что стражам порядка удалось арестовать компании из орбиты российского олигарха Фридмана.
«Мы сумели арестовать в судебном порядке 469 млн грн на счетах и ценные бумаги стоимостью около 12 млрд грн. Ценные бумаги фигуранты пытались от нас спрятать, к слову. За неудачную операцию при попытке переоформить бумаги три гражданина Кипра были уведомлены о подозрении органами следствия Украины», — отметила чиновник.
Также, добавила Венедиктова, уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов руководитель ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат», подконтрольного российскому бизнесмену Михаилу Шелкову, члену Совета директоров корпорации российского оборонного комплекса.
По информации генпрокурора, Демуринский ГОК не уплатил налоги при экспорте титанового сырья на предприятия рф и рб с целью производства оружия и товаров военного назначения для их дальнейшего использования, в том числе во время вооруженной агрессии России в Украине.
«Мы смогли арестовать производственный участок и другое недвижимое имущество комбината, 16 транспортных средств, 14 млн грн на банковских счетах предприятия, корпоративные права общества и две квартиры подозреваемого», — уточнила Венедиктова.
В производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины, в Днепре также арестован производственный комплекс, помещение, склад, корпоративные права и банковские счета ООО «ВСМПО Титан Украина». Это дочернее предприятие «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», учредителем которой является правительство рф и к которому имеет отношение тот же Шелков. Общество занималось производством высокотехнологичной продукции для оборонно-промышленного комплекса рф, в частности, для авиации и ракетостроения.
Кроме того, среди арестованных за четыре месяца войны активов также корпоративные права на 1,5 млрд грн ООО «Николаевский глиноземный завод», связанного с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Корпоративные права на сумму 437,4 млн грн ООО «АЭРОК», входящего в группу российских бизнесменов Молчанова и Нестерова.
Также под арестом движимое и недвижимое имущество АО «Кировоградское рудоуправление», относящееся к российским бизнесменам Кабаргину и Соловьеву.
В уголовном производстве по факту планирования и ведения агрессивной войны рф против Украины установлены, в том числе, спрятанные в оффшорных юрисдикциях активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны. По ходатайству прокуроров судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «РусАл» и «Группа ГМС», а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки общей стоимостью более 4,5 млрд грн.
По результатам расследований арестовано имущество и ряд белорусских предприятий.
За уклонение от уплаты таможенных платежей и легализацию имущества получил подозрение директор общества «Август Украина», экспортировавшего продукцию из республики беларусь, а судом наложен арест на его товары — средства защиты растений на сумму более 62 млн грн.
Кстати, имущество аффилированных с «российским бизнесом» некоторых украинских олигархов в ходе расследования уголовных производств по причинению вреда интересам государства тоже арестовано и передано в АРМА.
По ходатайству прокурора определением суда 26 «облгазов», связанных с Дмитрием Фирташем, переданы в АРМА для осуществления мер по управлению ими. В настоящее время расследуется факт выявленных нарушений при предоставлении государственного имущества — газораспределительных систем в их эксплуатацию, что привело к недополучению бюджетом поступлений на сумму свыше 1,5 млрд грн.
А в уголовном производстве по противоправным действиям ООО «Инвестиционная компания «Спорт-Тур», с помощью которого супруги Медведчук вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа, арестованы 413 объектов. Среди них 122 га земли, самолет и вертолет, два электрокара, два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 позиция драгоценностей. Рыночная стоимость этого имущества устанавливается.
По словам Венедиктовой, сейчас устанавливается и точная стоимость арестованных украинской прокуратурой корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 тыс. железнодорожных вагонов, 26 «облгазов», более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц участков и построек, других активов и имущества.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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