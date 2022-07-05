СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые спонсировали агрессию рф — Finance.ua

СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые спонсировали агрессию рф Сегодня 16:12 — Криминал

СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые спонсировали агрессию рф, ssu.gov.ua

СБУ наложили арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности не разглашает названия банка и компании, но украинские СМИ сообщают, что речь идет об ООО «Руст Украина» и «Банк Форвард».

Следствие установило, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер рф, направленных на ослабление нашего государства.

Ориентировочная стоимость арестованного имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн гривен, а корпоративных прав — более 1,2 млрд гривен

В арестованное имущество компаний вошли:

корпоративные права в размере 100% уставного капитала в размере почти 125 млн грн;

9 легковых автомобилей более чем на 3 млн грн;

282 950 бутылок алкоголя на свыше 24,5 млн грн;

5 счетов, открытых в банках.

К арестованному имуществу банка:

100% акций более чем на 1 млрд грн;

здание в центре Киева общей площадью более 3 тысяч кв.м ориентировочной стоимостью почти 850 млн грн;

5 ТС почти на 1,5 млн грн.

В настоящее время правоохранители проводят следствие.

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