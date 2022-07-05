СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые спонсировали агрессию рф — Finance.ua
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СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые спонсировали агрессию рф

Криминал
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СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые спонсировали агрессию рф
СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые спонсировали агрессию рф, ssu.gov.ua
СБУ наложили арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Служба безопасности не разглашает названия банка и компании, но украинские СМИ сообщают, что речь идет об ООО «Руст Украина» и «Банк Форвард».
Следствие установило, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер рф, направленных на ослабление нашего государства.
Ориентировочная стоимость арестованного имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн гривен, а корпоративных прав — более 1,2 млрд гривен

В арестованное имущество компаний вошли:

  • корпоративные права в размере 100% уставного капитала в размере почти 125 млн грн;
  • 9 легковых автомобилей более чем на 3 млн грн;
  • 282 950 бутылок алкоголя на свыше 24,5 млн грн;
  • 5 счетов, открытых в банках.

К арестованному имуществу банка:

  • 100% акций более чем на 1 млрд грн;
  • здание в центре Киева общей площадью более 3 тысяч кв.м ориентировочной стоимостью почти 850 млн грн;
  • 5 ТС почти на 1,5 млн грн.
В настоящее время правоохранители проводят следствие.
По материалам:
Finance.ua
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