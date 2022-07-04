По инициативе БЭБ арестовано имущество компаний рф и рб на 360 млн грн — Finance.ua
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По инициативе БЭБ арестовано имущество компаний рф и рб на 360 млн грн

Криминал
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Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили, что на территории Украины находится 315 железнодорожных контейнеров с минеральными удобрениями, принадлежащими российским и белорусским предприятиям. Оценочная стоимость контейнеров — более 10 млн грн. Стоимость минеральных удобрений ориентировочно составляет 350 млн грн.
Выяснилось, что контейнеры использовались без уплаты предусмотренных законодательством налогов и сборов, а минеральные удобрения были ввезены с нарушением таможенных правил.
Для сохранения указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем решением суда наложены аресты на железнодорожные контейнеры и товарно-материальные ценности в них. Общая стоимость арестованного по инициативе БЭБ имущества составила более 360 млн грн.
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Досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ведет Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины.
Напомним, ранее сотрудники БЭБ инициировали аресты минудобрений на общую сумму почти 700 млн грн. Удобрения были обнаружены в вагонах, принадлежавших компаниям из республики беларусь и находившихся на территории Черниговской, Черкасской и Киевской областей.
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Указанные вагоны в настоящее время переданы в АО «Укрзализныця» на ответственное хранение с правом коммерческого использования. Все товарно-материальные ценности передаются АРМА.
Общее количество вагонов, арестованных по инициативе БЭБ, составляет 17 800, а ориентировочная стоимость всех активов, владельцами которых являются граждане и компании из россии и беларуси — более 31 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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