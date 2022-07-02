БЭБ выявило госзакупки на сумму 65 млн грн, исполнители которых — компании с российским или белорусским происхождением — Finance.ua
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БЭБ выявило госзакупки на сумму 65 млн грн, исполнители которых — компании с российским или белорусским происхождением

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Как обнаружили Аналитики Бюро экономической безопасности Украины, после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из россии или беларуси не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями, то есть реализовывали товары или услуги.
Как отмечается, сумма таких закупок составила около 65 миллионов гривен. Такие вопиющие случаи установили аналитики БЭБ при анализе более 400 тысяч госзакупок.
«Это недопустимо, поэтому БЭБ будет инициировать рассмотрение вопроса перед Кабмином, чтобы полностью запретить допуск компаний из рф и рб к государственным закупкам», — отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

Справка Finance.ua:

  • Суд наложил арест на корпоративные права компании «Моршинская», принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману, на сумму более 53,4 млн грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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