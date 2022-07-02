В Сумской области арестовали вагоны российских компаний на 30 млн гривен — Finance.ua
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В Сумской области арестовали вагоны российских компаний на 30 млн гривен

Казна и Политика
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Правоохранители арестовали в Сумской области имущество компаний, зарегистрированных в россии. Стоимость изъятого составляет 30 млн гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Речь идет о 42 вагонах, въехавших на территорию Украины до начала полномасштабного вторжения.
В начале войны они находились в приграничной громаде. Из-за того, что в вагонах были опасные вещества, которые могли повлечь за собой чрезвычайную ситуацию, их перегнали подальше от границы, в малолюдный район.
По ходатайству прокуратуры города Шостка российские вагоны были арестованы.
Напомним, что в Украине арестовали имущество российских корпораций на сумму 4,5 млрд гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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