В Сумской области арестовали вагоны российских компаний на 30 млн гривен — Finance.ua

В Сумской области арестовали вагоны российских компаний на 30 млн гривен
Правоохранители арестовали в Сумской области имущество компаний, зарегистрированных в россии. Стоимость изъятого составляет 30 млн гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Речь идет о 42 вагонах, въехавших на территорию Украины до начала полномасштабного вторжения.
В начале войны они находились в приграничной громаде. Из-за того, что в вагонах были опасные вещества, которые могли повлечь за собой чрезвычайную ситуацию, их перегнали подальше от границы, в малолюдный район.
По ходатайству прокуратуры города Шостка российские вагоны были арестованы.
Напомним, что в Украине арестовали имущество российских корпораций на сумму 4,5 млрд гривен.
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