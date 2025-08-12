В столице потратят 8 млн грн на модернизацию базы культурных памятников — Finance.ua

В столице потратят 8 млн грн на модернизацию базы культурных памятников Сегодня 19:31 — Казна и Политика

В столице потратят 8 млн грн на модернизацию базы культурных памятников

Коммунальное предприятие ГИОЦ объявило тендер на обновление информационно-аналитической системы «Управление имущественным комплексом территориального общества города Киева».

Об этом стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Цель

Модернизировать программный модуль базы данных памятников культурного наследия столицы.

Общая сумма тендера составляет 8 миллионов гривен. Победителем стала компания ООО «Смарт Сити», предложившая цену 7,9 млн грн.

Работы должны быть завершены до 22 декабря 2025 года.

Модернизация улучшит сохранение и управление культурным наследием Киева, обеспечив более эффективный доступ и аналитику информации о достопримечательностях.

