В столице потратят 8 млн грн на модернизацию базы культурных памятников — Finance.ua

В столице потратят 8 млн грн на модернизацию базы культурных памятников
Коммунальное предприятие ГИОЦ объявило тендер на обновление информационно-аналитической системы «Управление имущественным комплексом территориального общества города Киева».
Об этом стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок Prozorro.
Цель
Модернизировать программный модуль базы данных памятников культурного наследия столицы.
Общая сумма тендера составляет 8 миллионов гривен. Победителем стала компания ООО «Смарт Сити», предложившая цену 7,9 млн грн.
Работы должны быть завершены до 22 декабря 2025 года.
Модернизация улучшит сохранение и управление культурным наследием Киева, обеспечив более эффективный доступ и аналитику информации о достопримечательностях.
