Где в Киеве ремонтируют дороги — КГГА
Как сообщают в КГГА, в Киеве начался период ремонтов улично-дорожной сети.
В ходе работ будут учитываться принципы безбарьерности. Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор».
Что делают
Средний ремонт означает, что специалисты полностью заменяют асфальтобетонные покрытия на определенных частях дороги — так называемыми сплошными ремонтными картами. То есть, вместо локального латания отдельных повреждений обновляют весь участок в пределах четких размеров. Такой подход позволяет существенно улучшить техническое состояние дорог и продлить срок эксплуатации.
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Кроме того, это возможность сделать отремонтированные места безбарьерными и организовать беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и маломобильными группами.
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В частности, при ремонте дорожники:
- снимают старое покрытие;
- ремонтируют нижний слой покрытия;
- устанавливают бортовой камень, люки смотровых колодцев и решетки ливнеприемников;
- на пешеходных переходах понижают бордюры и обустраивают тактильную навигацию.
- обустраивают новый верхний слой покрытия;
- наносят дорожную разметку.
Сейчас такие работы идут на 8 объектах, в том числе на проспектах Красной Калины и Алишера Навои, а также на улицах Остафия Дашкевича, Зои Гайдай и Глубочицкой.
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Кроме того, средние ремонты выполняют и на искусственных сооружениях. Так, идет обновление эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе, а также тротуарной части и правобережной эстакады Южного моста.
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