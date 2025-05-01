Где в Киеве ремонтируют дороги — КГГА Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Где в Киеве ремонтируют дороги — КГГА

Как сообщают в КГГА, в Киеве начался период ремонтов улично-дорожной сети.

В ходе работ будут учитываться принципы безбарьерности. Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Что делают

Средний ремонт означает, что специалисты полностью заменяют асфальтобетонные покрытия на определенных частях дороги — так называемыми сплошными ремонтными картами. То есть, вместо локального латания отдельных повреждений обновляют весь участок в пределах четких размеров. Такой подход позволяет существенно улучшить техническое состояние дорог и продлить срок эксплуатации.

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Кроме того, это возможность сделать отремонтированные места безбарьерными и организовать беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и маломобильными группами.

В частности, при ремонте дорожники:

снимают старое покрытие;

ремонтируют нижний слой покрытия;

устанавливают бортовой камень, люки смотровых колодцев и решетки ливнеприемников;

на пешеходных переходах понижают бордюры и обустраивают тактильную навигацию.

обустраивают новый верхний слой покрытия;

наносят дорожную разметку.

Сейчас такие работы идут на 8 объектах, в том числе на проспектах Красной Калины и Алишера Навои, а также на улицах Остафия Дашкевича, Зои Гайдай и Глубочицкой.

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Кроме того, средние ремонты выполняют и на искусственных сооружениях. Так, идет обновление эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе, а также тротуарной части и правобережной эстакады Южного моста.

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