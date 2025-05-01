Где в Киеве ремонтируют дороги — КГГА — Finance.ua
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Где в Киеве ремонтируют дороги — КГГА

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Где в Киеве ремонтируют дороги — КГГА
Где в Киеве ремонтируют дороги — КГГА
Как сообщают в КГГА, в Киеве начался период ремонтов улично-дорожной сети.
В ходе работ будут учитываться принципы безбарьерности. Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор».
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Что делают

Средний ремонт означает, что специалисты полностью заменяют асфальтобетонные покрытия на определенных частях дороги — так называемыми сплошными ремонтными картами. То есть, вместо локального латания отдельных повреждений обновляют весь участок в пределах четких размеров. Такой подход позволяет существенно улучшить техническое состояние дорог и продлить срок эксплуатации.

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Кроме того, это возможность сделать отремонтированные места безбарьерными и организовать беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и маломобильными группами.
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В частности, при ремонте дорожники:
  • снимают старое покрытие;
  • ремонтируют нижний слой покрытия;
  • устанавливают бортовой камень, люки смотровых колодцев и решетки ливнеприемников;
  • на пешеходных переходах понижают бордюры и обустраивают тактильную навигацию.
  • обустраивают новый верхний слой покрытия;
  • наносят дорожную разметку.
Сейчас такие работы идут на 8 объектах, в том числе на проспектах Красной Калины и Алишера Навои, а также на улицах Остафия Дашкевича, Зои Гайдай и Глубочицкой.
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Кроме того, средние ремонты выполняют и на искусственных сооружениях. Так, идет обновление эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе, а также тротуарной части и правобережной эстакады Южного моста.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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