Полиция Киева совместно с СБУ разоблачили инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА на вымогательстве с предпринимателя 15 тыс. долларов — Finance.ua

Полиция Киева совместно с СБУ разоблачили инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА на вымогательстве с предпринимателя 15 тыс. долларов Сегодня 07:12 — Криминал

К 30-летнему чиновнику обратился представитель директора коммерческой фирмы с запросом на продление аренды земельного участка площадью около 1200 квадратных метров, расположенного в Деснянском районе Киева, пишет Национальная полиция Украины.

Фигурант решил заработать и пытался продать разрешение на аренду земельного участка.

Очередную коррупционную схему в столичной госадминистрации задокументировали следователи Шевченковского управления полиции совместно с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры.

Указанную территорию предприниматель арендовал последние 10 лет и в соответствии с условиями договора должен был использовать для создания «зеленой зоны» без права застройки и ограждения участка. Однако во время проверки инспектор обнаружил нецелевое использование коммунального участка — арендатор построил на нем здание, футбольное поле и парковку.

Чтобы «закрыть глаза» на нарушения и помочь с продлением договора аренды, служащий требовал от представителя фирмы 15 000 долларов.

Во время передачи оговоренной суммы средств правоохранители задержали фигуранта. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещание или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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