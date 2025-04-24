Полиция Киева совместно с СБУ разоблачили инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА на вымогательстве с предпринимателя 15 тыс. долларов — Finance.ua
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Полиция Киева совместно с СБУ разоблачили инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА на вымогательстве с предпринимателя 15 тыс. долларов

Криминал
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К 30-летнему чиновнику обратился представитель директора коммерческой фирмы с запросом на продление аренды земельного участка площадью около 1200 квадратных метров, расположенного в Деснянском районе Киева, пишет Национальная полиция Украины.
Фигурант решил заработать и пытался продать разрешение на аренду земельного участка.
Очередную коррупционную схему в столичной госадминистрации задокументировали следователи Шевченковского управления полиции совместно с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры.
Указанную территорию предприниматель арендовал последние 10 лет и в соответствии с условиями договора должен был использовать для создания «зеленой зоны» без права застройки и ограждения участка. Однако во время проверки инспектор обнаружил нецелевое использование коммунального участка — арендатор построил на нем здание, футбольное поле и парковку.
Чтобы «закрыть глаза» на нарушения и помочь с продлением договора аренды, служащий требовал от представителя фирмы 15 000 долларов.
Во время передачи оговоренной суммы средств правоохранители задержали фигуранта. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещание или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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