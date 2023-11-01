В США уличили трех россиян в контрабанде для армии рф на $10 миллионов — Finance.ua
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В США уличили трех россиян в контрабанде для армии рф на $10 миллионов

Криминал
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В США уличили трех россиян в контрабанде для армии рф на $10 миллионов
В США уличили трех россиян в контрабанде для армии рф на $10 миллионов
Суд в Нью-Йорке предъявил обвинение гражданину США и двум гражданам Канады российского происхождения в контрабанде электроники в рф.
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Согласно судебным документам, 52-летнего гражданина рф и Таджикистана Салимджона Насриддинова, проживающего в США, и 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, которые живут в Канаде, обвиняют в контрабанде, сговоре с целью нарушения санкций и с целью мошенничества.
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Следствие считает, что три фигуранта использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для незаконной поставки, закупки и отправки в россию электроники двойного назначения российским подсанкционным компаниям.
По данным прокуратуры, в течение года Насриддинов, Гольцев и Пузырева организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров общей стоимостью около 10 миллионов долларов США, причем значительная их часть шла на нужды российской обороны.
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Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, которые таким образом ввозились врф, позже обнаруживали в российской технике на поле боя в Украине. В частности, в комплексе радиоразведки «Торн-МДМ», комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2», легкой многоцелевой управляемой ракете «Изделие 305Е», вертолетах Ка-52, дронах «Орлан-10» и боевых танках Т-72Б3.
Схема работала так: Гольцев получал заказы от российских компаний на приобретение товаров в США, после чего, используя псевдо, общался с американскими производителями и поставщиками.
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Насриддинов и Гольцев далее отгружали товары разным компаниям-посредникам, в частности в Турции, Китае, Индии и ОАЭ, откуда они переправлялись в россию. Пузырева же руководила многочисленными банковскими счетами и проводила финансовые операции в рамках этой схемы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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