БЭБ в Киеве изъяло контрафактные сигареты стоимостью более 5 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ в Киеве изъяло контрафактные сигареты стоимостью более 5 миллионов

Криминал
12
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, наладивших продажу контрафактной табачной продукции. Из незаконного оборота изъяты товары стоимостью более 5 млн грн, пишет аspi.com.ua.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили лиц, которые на территории города Киева наладили приобретение и хранение контрафактных электронных сигарет и табака для кальяна без марок акцизного налога. В дальнейшем подакцизную продукцию продавали на территории Украины, в том числе в Киеве и через интернет.
Реализация подакцизных товаров производилась без должного отражения в налоговой отчетности. Такие действия привели к неуплате акцизного налога в особо крупных размерах.
По результатам проведенных обысков в складских и торговых помещениях детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 2500 электронных сигарет, 1600 кг табака для кальяна без марок акцизного налога стоимостью более 5 млн гривен.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 УК осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.