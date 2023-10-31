БЭБ в Киеве изъяло контрафактные сигареты стоимостью более 5 миллионов — Finance.ua

БЭБ в Киеве изъяло контрафактные сигареты стоимостью более 5 миллионов Сегодня 19:45 — Криминал

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, наладивших продажу контрафактной табачной продукции. Из незаконного оборота изъяты товары стоимостью более 5 млн грн, пишет аspi.com.ua.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили лиц, которые на территории города Киева наладили приобретение и хранение контрафактных электронных сигарет и табака для кальяна без марок акцизного налога. В дальнейшем подакцизную продукцию продавали на территории Украины, в том числе в Киеве и через интернет.

Реализация подакцизных товаров производилась без должного отражения в налоговой отчетности. Такие действия привели к неуплате акцизного налога в особо крупных размерах.

По результатам проведенных обысков в складских и торговых помещениях детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 2500 электронных сигарет, 1600 кг табака для кальяна без марок акцизного налога стоимостью более 5 млн гривен.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 УК осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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