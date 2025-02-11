В США приостановили разработку «мирного плана» по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой — Finance.ua
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В США приостановили разработку «мирного плана» по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой

Мир
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В США приостановили разработку «мирного плана» по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой
В США приостановили разработку «мирного плана» по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по Украине для того, чтобы предоставить союзникам по НАТО место за столом переговоров.
Об этом сообщает The Telegraph.
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Отмечается, что спецпредставитель президента США по Украине и россии Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить план прекращения войны. По его словам, он планирует услышать мнения европейских дипломатов относительно «любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс».
Кроме этого, Келлог пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран — членов НАТО, что «должно успокоить тех, кто опасается, что Вашингтон заморозит переговоры».
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Как говорят в источниках, США хотят усилить позицию Украины в возможных переговорах с россией.
Напомним, ранее спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент готов удвоить санкции США против россии, чтобы положить конец войне в Украине. По словам Келлога, применяемые к россии санкции «всего лишь на троечку» по шкале от 1 до 10 того, насколько болезненным может быть экономическое давление.
Келлог также прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о разнице между заявленной и полученной помощью от Америки. Он уточнил, что значительная часть из выделенных средств была израсходована на производство вооружений в США, чтобы в дальнейшем отправить их в Украину.
По материалам:
Espreso.tv
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