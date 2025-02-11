В США приостановили разработку «мирного плана» по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой — Finance.ua

В США приостановили разработку «мирного плана» по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой Сегодня 10:31 — Мир

В США приостановили разработку «мирного плана» по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по Украине для того, чтобы предоставить союзникам по НАТО место за столом переговоров.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что спецпредставитель президента США по Украине и россии Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить план прекращения войны. По его словам, он планирует услышать мнения европейских дипломатов относительно «любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс».

Кроме этого, Келлог пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран — членов НАТО, что «должно успокоить тех, кто опасается, что Вашингтон заморозит переговоры».

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Как говорят в источниках, США хотят усилить позицию Украины в возможных переговорах с россией.

Напомним, ранее спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил , что американский президент готов удвоить санкции США против россии, чтобы положить конец войне в Украине. По словам Келлога, применяемые к россии санкции «всего лишь на троечку» по шкале от 1 до 10 того, насколько болезненным может быть экономическое давление.

Келлог также прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о разнице между заявленной и полученной помощью от Америки. Он уточнил, что значительная часть из выделенных средств была израсходована на производство вооружений в США, чтобы в дальнейшем отправить их в Украину.

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