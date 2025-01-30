Президент ПАСЕ: мы сейчас на третьем этапе войны в Украине — Finance.ua

Президент ПАСЕ: мы сейчас на третьем этапе войны в Украине Сегодня 12:21

Необходимо понять, что война имеет множество этапов. Война в Украине находится на третьем этапе, люди уже привыкли к ней.

Об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос в интервью РБК-Украина.

По его словам, первый этап войны — это шок, в котором все находятся, а второй — это реакция на войну.

«Мы хотим реагировать и мы агрессивны в этой реакции, мы делаем это хорошо, потому что это война. Но меня больше всего беспокоит третий этап, и это то, о чем я говорил большинству моих коллег из Украины — люди начинают считать это нормальным. Когда люди думают, что это нормально, они начинают не интересоваться. И мы это видели. Первые дни, первые недели, первые месяцы это (война, — ред.) было на первых полосах в новостях. Но потом мы иногда не можем найти, что происходит в Украине. А война продолжается», — заявил Русопулос.

Он отметил, что сейчас люди в мире узнают что-то новое о войне в Украине только тогда, когда правительство определенной страны решает дать Украине какое-нибудь оборудование, какую-то амуницию.

«А потом у нас появляются какие-то противники этого решения, агрессивно настроенные, мол, почему мы участвуем в войне и т. д. и т. п. А потом приходит господин Трамп, и все снова становится главным приоритетом СМИ, поэтому что им интересно, что будет после избрания господина Трампа, будет ли он играть решающую роль в прекращении этой войны и т. д. которая, даже если она слабее, чем в прошлом, может играть определенную роль», — отметил президент ПАСЕ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.