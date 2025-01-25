В США приостанавливают программы временного въезда для мигрантов, в том числе украинцев — Finance.ua

В США приостанавливают программы временного въезда для мигрантов, в том числе украинцев Сегодня 11:46 — Мир

В США приостанавливают программы временного въезда для мигрантов, в том числе украинцев

Чиновники Министерства внутренней безопасности США распорядились приостановить ряд программ, позволявших иммигрантам временно поселиться в стране.

Об этом сообщает The New York Times.

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Это решение коснулось, в частности, инициативы Uniting for Ukraine, позволявшей украинцам въезжать в США при поддержке финансовых спонсоров.

По этой программе, по состоянию на сентябрь 2023 года, в страну въехало более 150 тыс. украинцев.

Отмечается, что эта директива требует немедленно прекратить принятие «окончательных решений» по заявкам, связанным с этими программами, пока администрация рассматривает их и решает, прекращать ли их действие.

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Количество программ, приостанавливающих свое функционирование, велико, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые могли найти убежище в США из-за нестабильной ситуации в их странах.

Кому еще запретят въезд

Помимо граждан Украины, пострадавшей от войны, закрытие программ повлияет на иммигрантов из Кубы, Гаити и Венесуэлы, говорится в публикации.

Директива также приостанавливает решение о заявках на программу, позволяющую семьям воссоединиться в Соединенных Штатах, и другую инициативу для несовершеннолетних из Центральной Америки, не имеющих членов семьи в Соединенных Штатах.

Вышеупомянутое решение также указывает на то, что администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует провести широкое подавление широкого спектра программ, позволяющих людям временно въезжать, пишет NYT.

Представители администрации заявили, что президент Трамп считает, что многие миграции не были законными.

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Укрінформ По материалам:

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