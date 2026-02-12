0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США назвали условие снятия санкций с российской нефти

47
В США назвали условие снятия санкций с российской нефти
В США назвали условие снятия санкций с российской нефти
Если война рф против Украины будет закончена, а также стабилизируется ситуация в Венесуэле и Иране, это позволит значительно снизить цены на нефть.
Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет УНИАН.
Читайте также
«Благодаря мирным соглашениям мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если вопросы по Венесуэле, Ирану, а также россии и Украине будут решены, огромное количество нефти из-под санкций Министерства финансов сможет попасть на рынок», — заявил он.
При этом Бессент подчеркнул, что такие изменения произойдут только после официального окончания войны и заключения соответствующих международных соглашений. Министр подчеркнул, что это позволит не только увеличить объемы нефти на мировом рынке, но и станет сигналом для стабилизации мировых цен на энергоресурсы.
Читайте также
По мнению экспертов, заявленная Бессентом возможность показала гибкий подход США к санкционной политике при условии выполнения россией условий мирного соглашения с Украиной.

Мнение экспертов

Эксперты считают, что снятие санкций с российской нефти стало одним из самых значительных изменений на рынке энергоносителей, снижая зависимость от других источников энергии и стабилизируя цены для потребителей в США, Европе и Азии.
Напомним, добыча российской нефти сокращается второй месяц подряд, поскольку Кремлю стало сложнее продавать ее из-за санкций США.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems