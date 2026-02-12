В США назвали условие снятия санкций с российской нефти
Если война рф против Украины будет закончена, а также стабилизируется ситуация в Венесуэле и Иране, это позволит значительно снизить цены на нефть.
Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет УНИАН.
«Благодаря мирным соглашениям мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если вопросы по Венесуэле, Ирану, а также россии и Украине будут решены, огромное количество нефти из-под санкций Министерства финансов сможет попасть на рынок», — заявил он.
При этом Бессент подчеркнул, что такие изменения произойдут только после официального окончания войны и заключения соответствующих международных соглашений. Министр подчеркнул, что это позволит не только увеличить объемы нефти на мировом рынке, но и станет сигналом для стабилизации мировых цен на энергоресурсы.
По мнению экспертов, заявленная Бессентом возможность показала гибкий подход США к санкционной политике при условии выполнения россией условий мирного соглашения с Украиной.
Мнение экспертов
Эксперты считают, что снятие санкций с российской нефти стало одним из самых значительных изменений на рынке энергоносителей, снижая зависимость от других источников энергии и стабилизируя цены для потребителей в США, Европе и Азии.
Напомним, добыча российской нефти сокращается второй месяц подряд, поскольку Кремлю стало сложнее продавать ее из-за санкций США.
