В США избежали «шатдауна», приняв временный бюджет — Finance.ua

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В США избежали «шатдауна», приняв временный бюджет

Мир
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В США избежали «шатдауна», приняв временный бюджет
В США избежали «шатдауна», приняв временный бюджет
Сенат и Палата представителей США приняли законопроект о временном финансировании работы правительства менее чем за двое суток до так называемого «шатдауна».
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Палата представителей США в четверг, 18 января, приняла промежуточный законопроект о финансировании федерального правительства до начала марта.
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Таким образом, США смогли избежать «шатдауна» — частичного прекращения работы американского правительства из-за того, что бюджет не был принят в установленные сроки.
За законопроект проголосовали 314 законодателей, 108 высказались против.
Несколькими часами ранее этот законопроект принял Сенат. За него проголосовали 77 сенаторов против -18.
Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.
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Заметим, что оборонная часть бюджета США уже была подписана президентом Джо Байденом в прошлом месяце в законе об оборонных расходах — она содержит 300 миллионов долларов для Украины.
Однако эта цифра в 300 млн является каплей в море по сравнению с 61 миллиардом долларов, которые Байден просил Конгресс одобрить для помощи Киеву в борьбе с начавшимся в феврале 2022 года российским вторжением. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное усиление иммиграционного законодательства.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил, что следующим шагом станет рассмотрение пакета дополнительного финансирования национальной безопасности. Именно этот документ включает в себя финансовую помощь Украине.
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«Как только Конгресс избежит остановки работы, моя цель — чтобы Сенат как можно быстрее перешел к рассмотрению дополнительного документа по национальной безопасности. Наша национальная безопасность, наши друзья за рубежом и будущее демократии не требуют ничего другого», — отметил Шумер.
17 января президент США Джо Байден провел конфиденциальную встречу с лидерами Конгресса, чтобы объяснить им неотложную потребность Украины в дальнейшей помощи. Ожидается, что законодатели рассмотрят двухпартийное соглашение о финансировании Украины и безопасности границ на следующей неделе.
В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о, в частности, финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.
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Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израилю. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в частности для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.
Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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