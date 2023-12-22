Кулеба заявляет, что вопрос денег от США и ЕС решен — Finance.ua

Кулеба заявляет, что вопрос денег от США и ЕС решен Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Кулеба заявляет, что вопрос денег от США и ЕС решен

Вопрос предоставления дальнейшей финансовой помощи от США и ЕС решен, деньги Украине дадут.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме NV, передает «Минфин».

Министр уверяет, что американский Конгресс, который на данный момент не принял решение о дополнительной помощи Украине из-за спора республиканцев с демократами, вернется к рассмотрению вопроса после праздников.

«8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение», — сказал он.

Кулеба добавил: по его информации, обе палаты поддерживают помощь Украине (а также Израилю и Тайваню).

Напомним, что ранее президент Байден заявил, что дальнейшую финансовую помощь Украине невозможно утвердить, поскольку нужно новое решение Конгресса, а там развернулись баталии между политическими оппонентами — республиканцы требуют, чтобы прежде всего деньги из американского бюджета выделили на защиту границы с Мексикой, где нарастает проблема с иммигрантами.

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Кулеба также уверен, что в ЕС удастся преодолеть сопротивление премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросу получения новой четырехлетней программы помощи на 50 млрд евро.

Он считает, что ее не утвердили на саммите 14−15 декабря только потому, что премьер Венгрии Виктор Орбан «не мог дать так много счастья» Украине после решения о начале переговоров по вступлению в Евросоюз.

«Дискуссия по поводу денег продлена на месяц, чтобы избежать вето Виктора Орбана. Если это удастся сделать, мы получим пакет от 27 стран. Если это не удастся сделать, мы все равно получим пакет, но от 26 государств. Поэтому вопрос насчет денег решен, и дата следующего саммита определена», — сказал Кулеба.

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