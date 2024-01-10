Украина и США договорились о дальнейших шагах для экономического развития — Finance.ua

Украина и США договорились о дальнейших шагах для экономического развития Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Украина и США договорились о дальнейших шагах для экономического развития

Украина и США скоординировали общие шаги, которые имеют целью дать дополнительный импульс украинской экономике.

Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Отмечается, что представители украинского правительства провели встречу со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер и Послом США в Украине Бриджет Бринк.

«Детально обсудили и скоординировали дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги, которые имеют целью дать дополнительный импульс экономическому развитию Украины», — говорится в сообщении.

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Особое внимание будет уделено реальному сектору экономики, поддержке как стратегических отраслей, так и малому и среднему бизнесу.

Напомним, в начале декабря спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер отметила важные отрасли экономики нашего государства, которые помогут увеличить экспорт.

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование для Украины. Он предложил выделить 61,4 млрд долларов. На данный момент законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате США.

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