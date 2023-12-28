США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн

Казна и Политика
0
США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн
США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн
Соединенные Штаты 27 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.
Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.
Читайте также
В пакет в частности вошли:
  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • компоненты системы ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • противотанковые управляемые ракеты (TOW);
  • противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;
  • более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для устранения помех;
  • запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«Эти силы и средства обеспечат удовлетворение наиболее неотложных потребностей Украины, чтобы дать возможность ее вооруженным силам защищать свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий около 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину», — говорится в сообщении Пентагона.
Читайте также
Этот пакет является пятьдесят четвертым траншем от администрации президента Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • президент США Джо Байден в октябре обратился в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за разногласий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой;
  • На прошлой неделе стало известно, что Сенат США до конца года не проголосует за пакет помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.