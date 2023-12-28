США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн — Finance.ua

США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн Сегодня 10:01 — Казна и Политика

США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн

Соединенные Штаты 27 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.

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В пакет в частности вошли:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые управляемые ракеты (TOW);

противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;

более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для устранения помех;

запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Эти силы и средства обеспечат удовлетворение наиболее неотложных потребностей Украины, чтобы дать возможность ее вооруженным силам защищать свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий около 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину», — говорится в сообщении Пентагона.

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Этот пакет является пятьдесят четвертым траншем от администрации президента Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Справка Finance.ua:

президент США Джо Байден в октябре обратился в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за разногласий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой;

На прошлой неделе стало известно, что Сенат США до конца года не проголосует за пакет помощи Украине.

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