США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн — Finance.ua

США объявили последний пакет военной помощи Украине в 2023 году на $250 млн
Соединенные Штаты 27 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.
Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.
В пакет в частности вошли:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- противотанковые управляемые ракеты (TOW);
- противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для устранения помех;
- запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«Эти силы и средства обеспечат удовлетворение наиболее неотложных потребностей Украины, чтобы дать возможность ее вооруженным силам защищать свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий около 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину», — говорится в сообщении Пентагона.
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Этот пакет является пятьдесят четвертым траншем от администрации президента Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.
Справка Finance.ua:
- президент США Джо Байден в октябре обратился в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за разногласий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой;
- На прошлой неделе стало известно, что Сенат США до конца года не проголосует за пакет помощи Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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