В США достигли окончательного соглашения для избежания дефолта — Finance.ua

В США достигли окончательного соглашения для избежания дефолта Сегодня 10:15 — Мир

В США достигли окончательного соглашения для избежания дефолта

Президент США Джо Байден заявил, что окончательное соглашение о повышении потолка госдолга готово к передаче в Конгресс для голосования.

AP. Об этом пишут Reuters

«Это хорошая новость для американского народа», — сказал Байден журналистам в Белом доме после телефонного разговора со спикером Палаты представителей Конгресса, республиканцем Кевином Маккарти.

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«Она снимает угрозу катастрофического дефолта с повестки дня, защищает наше тяжело заработанное и историческое экономическое восстановление», — добавил Байден.

Соглашение, если оно будет одобрено, будет предотвращать дефолт правительства США по долговым обязательствам и будет заключено после недель горячих переговоров между Байденом и республиканцами в Палате представителей Конгресса.

Она все еще должна пройти через Конгресс, где есть значительные разногласия до 5 июня, напоминает агентство.

«Я настоятельно призываю обе палаты принять это соглашение», — сказал президент США, добавив, что он ожидает, что у Маккарти будет необходимое количество голосов для принятия соглашения.

Соглашение вызвало критику со стороны жестких республиканцев и прогрессивных демократов, но Байден и Маккарти рассчитывают на достаточное количество голосов с обеих сторон.

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Ранее в воскресенье Маккарти прогнозировал, что будет иметь поддержку большинства своих коллег-республиканцев, а лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что ожидает поддержки демократов.

Соглашение приостанавливает лимит долга до 1 января 2025 года, ограничивает расходы в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возвращает неиспользованные средства на борьбу с COVID, ускоряет процесс получения разрешений для некоторых энергетических проектов и включает дополнительные требования к программам продовольственной помощи для бедных.

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Законопроект предусматривает выделение свыше 886 миллиардов долларов на безопасность в 2024 финансовом году и свыше 703 миллиардов долларов на расходы, не связанные с безопасностью, на тот же год, не считая некоторых корректировок. Он также предусматривает увеличение расходов по безопасности на 1% в 2025 финансовом году.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл приветствовал соглашение и призвал Сенат действовать быстро, чтобы принять его без лишних задержек после того, как он пройдет через Палату представителей.

Агентство AP ожидает, что голосование по подготовленному законопроекту может состояться в Палате представителей уже 31 мая, а в Сенате — на следующей неделе.

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Економічна Правда По материалам:

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