Кредитный рейтинг США оказался под угрозой – Fitch — Finance.ua

Кредитный рейтинг США оказался под угрозой – Fitch Сегодня 10:49 — Мир

Кредитный рейтинг США оказался под угрозой – Fitch

Рейтинговое агентство Fitch Ratings отнесло кредитный рейтинг США на уровне ААА к «негативному пересмотру» на фоне политического спора, препятствующего соглашению о повышении потолка госдолга США.

«Отрицательный пересмотр» по классификации Fitch означает, что агентство может снизить свою оценку.

Агентство объясняет, что невозможность достичь соглашения о повышении или приостановке потолка долга будет отрицательным сигналом относительно готовности США выполнять свои обязательства вовремя, что, по мнению Fitch, вряд ли будет соответствовать рейтингу ААА.

Сейчас рынки обеспокоены в связи с отсутствием соглашения между Республиканцами и Белым домом: премии по казначейским облигациям со сроком погашения, когда риск дефолта самый высокий, растут, а индекс S&P 500 снижается уже два дня подряд.

Экономисты прогнозируют, что дефолт США может спровоцировать рецессию с массовым сокращением рабочих мест и резким ростом стоимости заимствований.

В Fitch считают, что неспособность осуществить полные и своевременные выплаты по долговым ценным бумагам менее вероятна, чем достижение «дня Х».

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что самой ранней ожидаемой датой дефолта остается 1 июня и что «весьма вероятно», что Казначейство после этого сможет выплачивать все государственные обязательства до начала июня, если потолок госдолга не будет поднят.

Представитель Минфина США Лили Адамс отметила, что предупреждение Fitch «подчеркивает необходимость скорых двухпартийных действий со стороны Конгресса, чтобы повысить или «приостановить лимит долга и избежать искусственного кризиса для нашей экономики».

Стоимость страхования суверенного долга США от дефолта также выросла, и заявление Fitch привлекает внимание других рейтинговых агентств, прежде чем они могут отреагировать. Представитель Белого дома заявил, что выводы Fitch продемонстрировали настоятельную необходимость скорейшего решения проблемы.

Старший кредитный директор Moody’s Investors Service Уильям Фостер сказал в интервью на прошлой неделе, что он «услышал правильные вещи из Вашингтона», и его компания сохранила наивысший рейтинг США неприкосновенным благодаря эффективным переговорам, состоявшимся после впоследствии.

S&P также сохраняло стабильный прогноз по рейтингу в ожидании, что стороны придут к соглашению.

Економічна Правда По материалам:

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