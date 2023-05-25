Кредитный рейтинг США оказался под угрозой – Fitch — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кредитный рейтинг США оказался под угрозой – Fitch

Мир
1
Кредитный рейтинг США оказался под угрозой – Fitch
Кредитный рейтинг США оказался под угрозой – Fitch
Рейтинговое агентство Fitch Ratings отнесло кредитный рейтинг США на уровне ААА к «негативному пересмотру» на фоне политического спора, препятствующего соглашению о повышении потолка госдолга США.
Об этом сообщает Fitch Ratings, Bloomberg.
«Отрицательный пересмотр» по классификации Fitch означает, что агентство может снизить свою оценку.
Агентство объясняет, что невозможность достичь соглашения о повышении или приостановке потолка долга будет отрицательным сигналом относительно готовности США выполнять свои обязательства вовремя, что, по мнению Fitch, вряд ли будет соответствовать рейтингу ААА.
Сейчас рынки обеспокоены в связи с отсутствием соглашения между Республиканцами и Белым домом: премии по казначейским облигациям со сроком погашения, когда риск дефолта самый высокий, растут, а индекс S&P 500 снижается уже два дня подряд.

Читайте также: США. История экономического захвата мира

Экономисты прогнозируют, что дефолт США может спровоцировать рецессию с массовым сокращением рабочих мест и резким ростом стоимости заимствований.
В Fitch считают, что неспособность осуществить полные и своевременные выплаты по долговым ценным бумагам менее вероятна, чем достижение «дня Х».
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что самой ранней ожидаемой датой дефолта остается 1 июня и что «весьма вероятно», что Казначейство после этого сможет выплачивать все государственные обязательства до начала июня, если потолок госдолга не будет поднят.
Представитель Минфина США Лили Адамс отметила, что предупреждение Fitch «подчеркивает необходимость скорых двухпартийных действий со стороны Конгресса, чтобы повысить или «приостановить лимит долга и избежать искусственного кризиса для нашей экономики».
Читайте также
Стоимость страхования суверенного долга США от дефолта также выросла, и заявление Fitch привлекает внимание других рейтинговых агентств, прежде чем они могут отреагировать. Представитель Белого дома заявил, что выводы Fitch продемонстрировали настоятельную необходимость скорейшего решения проблемы.
Старший кредитный директор Moody’s Investors Service Уильям Фостер сказал в интервью на прошлой неделе, что он «услышал правильные вещи из Вашингтона», и его компания сохранила наивысший рейтинг США неприкосновенным благодаря эффективным переговорам, состоявшимся после впоследствии.
S&P также сохраняло стабильный прогноз по рейтингу в ожидании, что стороны придут к соглашению.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.