Риск дефолта в США: эксперты рассказали, когда у первой экономики мира могут закончиться деньги — Finance.ua

Риск дефолта в США: эксперты рассказали, когда у первой экономики мира могут закончиться деньги Сегодня 11:11 — Мир

Риск дефолта в США: эксперты рассказали, когда у первой экономики мира могут закончиться деньги

В США чиновники до сих пор не смогли достичь общей позиции по государственному долгу первой экономики мира. Эксперты даже назвали даты, когда у США может произойти первый в истории дефолт, пишет Business Insider

Свои мнения по поводу дальнейшего развития ситуации высказала глава Минфина США Джанет Йеллен и Алек Филлипс из Goldman Sachs. В частности, они назвали так называемые «даты X» для будущего страны в случае не принятия решения о повышении потолка госдолга.

Риск дефолта в США

По мнению Джанет Йеллен, у США есть деньги для погашения всех своих счетов до 1 июня 2023 года. Глава американского Минфина подчеркнула, что именно первый день лета может сыграть очень важную роль для страны с первой экономикой мира.

С другой стороны, главный политический экономист одного из самых мощных банков США считает, что у власти немного больше времени — до 8 или 9 июня. По его словам, эти даты, скорее всего, будут в последние дни, когда реально останется возможность избежать дефолта.

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Филлипс не рассказал, каким образом вычисляли вышеупомянутые даты. Эксперт также добавил, что даже если американские власти получат несколько дополнительных дней для решения этого вопроса, все-таки лучше сделать это раньше, чем позже.

Напомним, что на прошлой неделе заявляли о предварительном согласовании позиции между демократами и республиканцами по повышению потолка государственного долга. Однако ситуация резко изменилась в прошлую пятницу. В ходе торгов в понедельник, 22 мая, доллар США зафиксировал спад на рынке против корзины из 6 других валют. На валюту в том числе оказывает давление и риск дефолта.

Телеканал 24 По материалам:

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