Риск дефолта в США будет на пике 1 и 2 июня — Finance.ua

Риск дефолта в США будет на пике 1 и 2 июня Сегодня 17:19 — Мир

Риск дефолта в США будет на пике 1 и 2 июня

Первое и второе июня могут стать датами наибольшего риска потенциального дефолта США. По словам аналитиков, выплаты, которые должны быть осуществлены 1 июня, обусловленные счетами по программе Medicare, пенсионными выплатами и льготами для ветеранов, превысят ожидаемые поступления в этот день примерно на $75 млрд, а еще $22 млрд чистого оттока придутся на 2 июня.

Совокупный ожидаемый чистый отток средств в размере $97 млрд «съест» значительно больше половины оставшихся ресурсов Казначейства.

По состоянию на прошлую неделю министерство сообщило о неисчерпаемых бухгалтерских маневрах (известных как чрезвычайные меры) на сумму $88 млрд, а также о $94,6 млрд наличных по состоянию на 16 мая.

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Если Казначейство сможет покрыть свои оставшиеся майские расходы и преодолеть препятствия в начале июня, оно может быть в безопасности еще несколько недель.

По данным БПЦ, ожидается, что за период с 5 по 27 июня доходы будут положительными на уровне около $85 млрд, чему будут способствовать около $79 млрд квартальных налоговых поступлений, которые придут 15 июня.

Еще два дня значительного оттока приходятся на конец месяца, в том числе $99 млрд, которые должны быть выплачены 30 июня. Но этот день принесет и облегчение, поскольку 30 июня станут доступны $145 млрд в рамках дополнительных специальных бухгалтерских маневров для удержания в пределах долгового лимита.

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Фінансовий клуб По материалам:

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