Минфин США предупредил об очередном риске дефолта в июне — Finance.ua

Минфин США предупредил об очередном риске дефолта в июне Сегодня 08:27 — Мир

Минфин США предупредил об очередном риске дефолта в июне

Министерство финансов США предупредило о том, что без поднятия долгового потолка правительство может остаться без средств и войти в дефолт 1 июня.

Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в письме к лидерам Конгресса, передает Financial Times.

«После пересмотра недавних поступлений от федеральных налогов наша лучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать удовлетворять все обязательства правительства до начала июня, а потенциально уже 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит долговый потолок до этого времени» , — заявила Йеллен.

Она отметила, что оценка Минфина основывается на последних данных о налоговых поступлениях, но «невозможно с уверенностью предусмотреть точную дату, когда Минфин не сможет оплачивать счета правительства».

Дебаты по повышению долгового потолка, то есть лимита федеральных заимствований, стали многолетним вопросом в Вашингтоне. Но противостояние между администрацией Байдена и республиканцами вызвало опасение, что на самом деле правительство движется к дефолту.

После информации о письме Йеллен, Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден позвонил спикеру Палаты представителей от республиканцев Кевину Маккарти, чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая с лидерами Конгресса.

Приглашение свидетельствует об изменении стратегии Белого дома, требовавшего от республиканцев повышения потолка госдолга и ранее настаивавшего на том, что этот вопрос не подлежит обсуждению.

Но сейчас Байден вынужден сесть за стол переговоров после того, как на прошлой неделе республиканцы в Палате представителей приняли законопроект, который повышает потолок госдолга и откладывает риск дефолта по крайней мере до следующего года.

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Законопроект, включающий длинный список приоритетов республиканской партии и план сокращения расходов, не пройдет контролируемый демократами Сенат. Но бизнес-лидеры и члены собственной партии Байдена призвали его использовать законопроект как отправную точку для переговоров с другой стороной.

Законопроект, включающий длинный список приоритетов республиканской партии и план сокращения расходов, не пройдет контролируемый демократами Сенат. Но бизнес-лидеры и члены собственной партии Байдена призвали его использовать законопроект как отправную точку для переговоров с другой стороной.

Оставалось непонятным, готовы ли лидеры Демократической партии к переговорам о повышении лимита заимствований. Представитель лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера заявил, что встреча 9 мая будет посвящена «обсуждению принятия нового законопроекта для предотвращения дефолта».

Йеллен также предупредила, что даже угроза дефолта может всколыхнуть рынки и вызвать шоковые волны по всей экономике США.

Економічна Правда По материалам:

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