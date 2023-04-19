Сколько заработал президент США за прошлый год — Джо Байден подал декларацию — Finance.ua
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Сколько заработал президент США за прошлый год — Джо Байден подал декларацию

Фондовый рынок
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Сколько заработал президент США за прошлый год — Джо Байден подал декларацию
Сколько заработал президент США за прошлый год — Джо Байден подал декларацию
Чета Байден за прошлый год заработала 579 514 долларов. Президент США и первая леди обнародовали декларацию доходов за 2022 год.
В должности президента Джо Байден в 2022 году получил 400 тысяч долларов. Джилл Байден заработала 82 335 долларов, эти средства первой леди поступили за преподавание английского в общественном колледже Северной Вирджинии. Остальные доходы семья получила с инвестиционных процентов, пенсионных счетов и социального страхования. Также доход поступил от корпорации, собирающей президентские авторские гонорары.
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Согласно опубликованной информации, президент США и первая леди уплатили 137 658 долларов федерального подоходного налога.
Отметим, что в 2021 году Байдены заработали больше, чем в 2022 году — $610,7 тыс.
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Впрочем, Джо Байден на посту президента США заработал $378,3 тыс. — это ниже обычного показателя в $400 тыс. Меньшая зарплата связана с тем, что президент вступил в должность не с начала 2021 года, а с 20 января.
В то же время, в октябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заработал 28 тыс. грн, после уплаты налогов — 23 тыс грн, в июне 2021 года — 22,5 тыс грн.

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По материалам:
Діло
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