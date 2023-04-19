Состояние 10 самых богатых людей мира с начала года выросло на $213 миллиардов: рейтинг — Finance.ua

Состояние 10 самых богатых людей мира с начала года выросло на $213 миллиардов: рейтинг Сегодня 09:29 — Мир

Состояние 10 самых богатых людей мира с начала года выросло на $213 миллиардов: рейтинг

Совокупное состояние десяти самых богатых людей планеты с начала года увеличилось на $213 млрд. Это произошло благодаря восстановлению фондового рынка и росту акций компаний, которыми владеют миллиардеры, пишет Business Insider со ссылкой на данные Bloomberg.

1. Бернар Арно

Размер состояния: $210 млрд

Прирост в 2023 году: $47,8 млрд

Активы: LVMH. В период с начала 2023 по 14 апреля акции выросли на бирже Euronext Paris на 31,3%, капитализация почти на €106 млрд.

2. Илон Маск

Размер состояния: $180 млрд

Прирост в 2023 году: $43,2 млрд

Активы: Tesla, SpaceX, Twitter. С начала года акции Tesla выросли на NASDAQ на 50,2%, капитализация — на $196 млрд (за весь 2022 год рыночная стоимость компании сократилась на $672 млрд). Twitter и SpaceX сейчас — это непубличные компании.

3. Джефф Безос

Размер состояния: $126 млрд

Прирост в 2023 году: $19,2 млрд

Активы: Amazon. С начала года акции выросли на NASDAQ на 22%, капитализация — на $193 млрд.

4. Билл Гейтс

Размер состояния: $122 млрд

Прирост в 2023 году: $12,3 млрд

Активы: Microsoft. С начала года акции выросли на NASDAQ на 19,3%, капитализация — на $340 млрд.

5. Уоррен Баффет

Размер состояния: $113 млрд

Прирост в 2023 году: $5,3 млрд

Активы: Berkshire Hathaway. С начала года акции класса А выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 5,8%, класса B — на 3,5%, капитализация — на $29,5 млрд.

6. Ларри Эллисон

Размер состояния: $108 млрд

Прирост в 2023 году: $16,2 млрд

Активы: Oracle. С начала года акции выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 17,1%, капитализация — на $38 млрд.

7. Стив Балмер

Размер состояния: $102 млрд

Прирост в 2023 году: $15,9 млрд

Активы: Microsoft. С начала года акции выросли на NASDAQ на 19,3%, капитализация — на $340 млрд.

8. Ларри Пейдж

Размер состояния: $99,1 млрд

Прирост в 2023 году: $16,1 млрд

Активы: Alphabet. С начала года акции выросли на NASDAQ на 23,4%, капитализация примерно на $250 млрд.

9. Сергей Брин

Размер состояния: $94,7 млрд

Прирост в 2023 году: $15,3 млрд

Активы: Alphabet. С начала года акции выросли на NASDAQ на 23,4%, капитализация примерно на $250 млрд.

10. Франсуаза Беттанкур Майєрс

Размер состояния: $92,8 млрд

Прирост в 2023 году: $21,3 млрд

Активы: L’Oreal. С начала года акции выросли на бирже Euronext Paris на 26,1%, капитализация — на €46,3 млрд ($50,9%).

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