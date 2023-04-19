Состояние 10 самых богатых людей мира с начала года выросло на $213 миллиардов: рейтинг — Finance.ua
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Состояние 10 самых богатых людей мира с начала года выросло на $213 миллиардов: рейтинг

Мир
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Состояние 10 самых богатых людей мира с начала года выросло на $213 миллиардов: рейтинг
Состояние 10 самых богатых людей мира с начала года выросло на $213 миллиардов: рейтинг
Совокупное состояние десяти самых богатых людей планеты с начала года увеличилось на $213 млрд. Это произошло благодаря восстановлению фондового рынка и росту акций компаний, которыми владеют миллиардеры, пишет Business Insider со ссылкой на данные Bloomberg.
1. Бернар Арно
  • Размер состояния: $210 млрд
  • Прирост в 2023 году: $47,8 млрд
Активы: LVMH. В период с начала 2023 по 14 апреля акции выросли на бирже Euronext Paris на 31,3%, капитализация почти на €106 млрд.
2. Илон Маск
  • Размер состояния: $180 млрд
  • Прирост в 2023 году: $43,2 млрд
Активы: Tesla, SpaceX, Twitter. С начала года акции Tesla выросли на NASDAQ на 50,2%, капитализация — на $196 млрд (за весь 2022 год рыночная стоимость компании сократилась на $672 млрд). Twitter и SpaceX сейчас — это непубличные компании.
3. Джефф Безос
  • Размер состояния: $126 млрд
  • Прирост в 2023 году: $19,2 млрд
Активы: Amazon. С начала года акции выросли на NASDAQ на 22%, капитализация — на $193 млрд.
4. Билл Гейтс
  • Размер состояния: $122 млрд
  • Прирост в 2023 году: $12,3 млрд
Активы: Microsoft. С начала года акции выросли на NASDAQ на 19,3%, капитализация — на $340 млрд.
5. Уоррен Баффет
  • Размер состояния: $113 млрд
  • Прирост в 2023 году: $5,3 млрд
Активы: Berkshire Hathaway. С начала года акции класса А выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 5,8%, класса B — на 3,5%, капитализация — на $29,5 млрд.
6. Ларри Эллисон
  • Размер состояния: $108 млрд
  • Прирост в 2023 году: $16,2 млрд
Активы: Oracle. С начала года акции выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 17,1%, капитализация — на $38 млрд.
7. Стив Балмер
  • Размер состояния: $102 млрд
  • Прирост в 2023 году: $15,9 млрд
Активы: Microsoft. С начала года акции выросли на NASDAQ на 19,3%, капитализация — на $340 млрд.
8. Ларри Пейдж
  • Размер состояния: $99,1 млрд
  • Прирост в 2023 году: $16,1 млрд
Активы: Alphabet. С начала года акции выросли на NASDAQ на 23,4%, капитализация примерно на $250 млрд.
9. Сергей Брин
  • Размер состояния: $94,7 млрд
  • Прирост в 2023 году: $15,3 млрд
Активы: Alphabet. С начала года акции выросли на NASDAQ на 23,4%, капитализация примерно на $250 млрд.
10. Франсуаза Беттанкур Майєрс
  • Размер состояния: $92,8 млрд
  • Прирост в 2023 году: $21,3 млрд
Активы: L’Oreal. С начала года акции выросли на бирже Euronext Paris на 26,1%, капитализация — на €46,3 млрд ($50,9%).
По материалам:
Мінфін.com.ua
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