Байден предложил 25% налога для миллиардеров — Finance.ua

Байден предложил 25% налога для миллиардеров Сегодня 17:23 — Мир

Байден предложил 25% налога для миллиардеров

Президент США Джо Байден предлагает ряд новых повышений налогов для миллиардеров, богатых инвесторов и корпораций в своем последнем предложении относительно того, как Конгресс должен определить приоритеты налогов и расходов.

Бюджетный запрос Байдена к Конгрессу, который должен быть обнародован в четверг, предусматривает минимальный налог на миллиардеров в размере 25%, сообщил на условиях анонимности чиновник Белого дома, знакомый с предложением.

План также почти вдвое увеличит ставку налога на прирост капитала для инвестиций с 20 до 39,6% и повысит налоги на прибыль корпораций и состоятельных американцев.

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«Предложение, которое в значительной степени является репризой многотриллионного экономического пакета Байдена „Восстановить лучше“, имеет мало шансов пройти через Конгресс, особенно теперь, когда республиканцы контролируют Палату представителей. Байден не смог провести подобное повышение налогов, когда демократы контролировали обе палаты Конгресса, удовлетворившись урезанным законодательством, сосредоточенным на энергетике и политике здравоохранения, известным как Закон о снижении инфляции», — пишет Bloomberg.

Чиновники администрации утверждают, что предложения демонстрируют приверженность сокращению дефицита — прогнозируется, что бюджет Байдена сократится на $3 трлн в основном за счет увеличения доходов в течение следующего десятилетия и является политически популярным возвратом до уровней налогов, которые существовали до принятия закона о налоговой реформе бывшего президента Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти немедленно отверг планы Байдена по увеличению налогов, заявив журналистам в среду: «Я не считаю, что повышение налогов является ответом».

Предложение Байдена потребует, чтобы самые богатые 0,01% американцев платили не менее 25% налога. Он также увеличит максимальную ставку налога для американцев, которые зарабатывают 400 000 долларов, до 39,6% с 37%, отменив одно из налоговых снижений Трампа, хотя налоговые ставки для зарабатывающих меньше этой суммы останутся неизменными. Кроме того, он призывает инвесторов, зарабатывающих по меньшей мере 1 миллион долларов, платить эти 39,6% на свои долгосрочные инвестиции, которые облагаются налогом по ставке 20%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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