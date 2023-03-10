Администрация Байдена предложила отдельное финансирование для Украины в бюджете на 2024 год — Finance.ua

Администрация Байдена предложила отдельное финансирование для Украины в бюджете на 2024 год Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Администрация Байдена предложила отдельное финансирование для Украины в бюджете на 2024 год

Администрация президента США Джо Байдена представила государственный бюджет на 2024 финансовый год, в котором учтено конкретное финансирование для помощи Украине в войне против рф и на противодействие Китаю.

Об этом сообщает CNN

Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию предлагается выделить $63,1 миллиарда, включая конкретное финансирование для Украины, что почти на $5 миллиардов больше, чем в скорректированном бюджете на 2023 финансовый год.

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Запрос включает $1,7 миллиарда, «которые помогут Украине победить в войне и заложить фундамент реформ и восстановления для достижения мира, а также помогут другим пострадавшим от войны партнерам стабилизировать свою экономику и подготовиться к восстановлению».

Кроме того, новый бюджет предусматривает увеличение на 1,5 миллиона долларов финансирования Центра глобального взаимодействия, который будет поддерживать программы противодействия пропаганде и дезинформации со стороны россии.

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Администрация также просит $8,9 «на поддержку приоритетной стратегической цели США по увеличению общего финансирования НАТО, начиная с 2023 года, как это было согласовано Североатлантическим советом в декабре 2022 года».

«Увеличение финансирования гражданского бюджета НАТО позволит организации сохранить свое технологическое и оперативное преимущество в меняющейся стратегической среде и сфере безопасности, включающей такие угрозы и вызовы, как более агрессивная и напористая россия и Китай, необходимость усиления кибербезопасности, а также угрозы, связанные с новыми и разрушительными технологиями», — говорится в документе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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