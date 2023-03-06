Правительство США просит Конгресс выделить еще $250 миллионов на энергооборудование для Украины — Finance.ua
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Правительство США просит Конгресс выделить еще $250 миллионов на энергооборудование для Украины

Казна и Политика
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Правительство США просит Конгресс выделить еще $250 миллионов на энергооборудование для Украины
Правительство США просит Конгресс выделить еще $250 миллионов на энергооборудование для Украины
Правительство США подало в Конгресс запрос о выделении дополнительно 250 миллионов долларов на новые трансформаторы и энергооборудование для Украины.
Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт в интервью «Голосу Америки».
«Соединенные Штаты в прошлом году предоставили 53 миллиона долларов на дополнительную помощь с оборудованием для энергосетей. Сейчас мы закупаем больше оборудования на 125 миллионов для неотложной поддержки энергетики. И мы только что подали запрос в Конгресс, чтобы еще 250 миллионов долларов средств правительства США было выделено на новые трансформаторы для оборудования, чтобы повысить надежность сети Украины, построить систему, которая меньше зависит от нефти и газа и больше фокусируется на возобновляемых источниках энергии, ветровой и солнечной энергии, которые нужны Украине», — сказал Пайетт.
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По его словам, «есть все основания ожидать», что после победы в войне Украина восстановит позиции крупного экспортера энергии.
«Как вы хорошо знаете, у Украины есть чрезвычайные ресурсы, и мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы помочь правительству Украины, как сказал мне премьер-министр, когда я был здесь в декабре, „отстроить к лучшему“», — отметил помощник госсекретаря США по энергоресурсам.
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Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки 3 марта официально объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 400 миллионов долларов. Эта сумма включает поставки ракет для HIMARS, боеприпасов для артиллерии и бронетехники, а также другие виды помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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