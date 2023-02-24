США ввели новые санкции против рф к годовщине полномасштабного вторжения — Finance.ua

США ввели новые санкции против рф к годовщине полномасштабного вторжения Сегодня 16:06 — Казна и Политика

США ввели новые санкции против рф к годовщине полномасштабного вторжения

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 24 февраля, ввели новые санкции против россии и третьих стран, поддерживающих военные усилия страны-агрессора.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Санкции ввели министерство финансов и государственный департамент США в координации с партнерами и союзниками по G7. Целью ограничений, касающихся ключевых секторов, генерирующих доходы рф, является дальнейшая деградация экономики россии и уменьшение ее способности вести войну против Украины.

В санкционный список попали более 200 физических и юридических лиц из россии и третьих стран в Европе, Азии и Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия государства-террориста против Украины.

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«Мы введем санкции против дополнительных субъектов, связанных с российской оборонной и технологической промышленностью, в том числе отвечающих за пополнение российских запасов санкционных товаров или создающих условия для уклонения от российских санкций», — говорится в заявлении.

США также планируют расширить свои полномочия в отношении санкции на металлургический и горнодобывающий секторы россии.

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Также сегодня планируют ввести ряд мер по экспортному контролю. Так почти 90 компаний из рф и третьих стран включат в список юридических лиц, уклоняющихся от санкций и участвующих в деятельности в поддержку российского оборонного сектора. Это касается, прежде всего, Китая. Компании, добавленные в списки, не смогут покупать товары, изготовленные в США или для производства которых понадобились определенные американские технологии или программное обеспечение за рубежом.

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Кроме того, будут согласовывать меры касательно промышленного оборудования, предметов роскоши и других товаров. Также введут новые ограничения, с помощью которых можно предотвратить использование компонентов, найденных в иранских БПЛА на поле боя в Украине.

Президент США Джо Байден сегодня подпишет указы о повышении цен на ряд импортируемых в страну российских товаров, в частности металлов, минералов и химических продуктов. Это касается прежде всего ключевых российских товаров, которые приносят доход стране-агрессору, и одновременно уменьшают зависимость США от россии. Цены вырастут на сумму около 2,8 млрд долларов для россии.

«Эти санкции, экспортный контроль и пошлины — часть наших постоянных усилий, направленных на наложение значительных дополнительных экономических затрат на россию. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы использовать все доступные нам экономические инструменты, чтобы нарушить способность россии вести войну и со временем ухудшить ее экономику», — подчеркнули в заявлении.

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