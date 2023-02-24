США подтверждают выделение Украине в ближайшие месяцы $10 млрд — Finance.ua

США подтверждают выделение Украине в ближайшие месяцы $10 млрд Сегодня 12:45 — Казна и Политика

США подтверждают выделение Украине в ближайшие месяцы $10 млрд

Соединенные Штаты предоставили Украине с начала российского вторжения более $46 млрд в сфере безопасности, экономической и гуманитарной помощи и продолжат оказывать экономическую помощь, которая позволяет Украине сопротивляться, поддерживая тыл: финансируя критически важные общественные услуги и помогая правительству работать.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить Украине около $10 млрд дополнительной экономической поддержки», — подтвердила она на пресс-конференции в Бангалоре (Индия) ранее взятые США обязательства.

Министр напомнила слова президента США Джозефа Байдена о поддержке Украины в ее борьбе столько, сколько нужно, и поблагодарила союзников за активизацию их прямой помощи.

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«И мы считаем крайне важным, чтобы МВФ быстро перешел к программе, которая полностью финансируется для Украины, как он и обещал», — отметила Йеллен.

«Мы очень хотим, чтобы МВФ заключил соглашение о кредитовании Украины. Управляющий директор (Фонда) ясно дала понять, что до конца марта она должна согласовать полную программу», — добавила министр.

Она подчеркнула, что постоянная и надежная поддержка Украины станет главной темой для обсуждения во время ее визита в Индию, куда она прибыла на заседание министров финансов G20.

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Йеллен напомнила, что с первых дней войны США сотрудничают с многосторонней коалицией из более чем 30 стран, чтобы возложить на россию серьезные экономические затраты за ее жестокое нападение.

«Наши сдвоенные цели — деградировать военно-промышленный комплекс россии и сократить доходы, которые она может использовать для финансирования своей войны», — отметила она, указав, что экономика россии становится все более изолированной, и в прошлом году страну покинули почти миллион россиян.

Отвечая на вопрос, глава Минфина США сообщила, что совместное коммюнике министров финансов G20 все еще обсуждается.

«Конечно, мы хотели бы увидеть резкое осуждение того влияния, которое война оказала на Украину и на глобальные экономические перспективы. Это один из наиболее значительных факторов, снижающих рост и вызывающих очень негативные побочные эффекты, особенно для стран с низким уровнем дохода», — подчеркнула Йеллен.

Как сообщалось, Украина надеется, что на смену Мониторинговой программе МВФ уже в начале второго квартала 2023 года придет программа расширенного финансирования EFF, которая может частично покрыть разрыв в покрытии $38 млрд дефицита госбюджета-2023, который сейчас составляет около $10 млрд. Киев рассчитывает, что США к сентябрю выделят $10 млрд грантовой помощи, а ЕС в течение года — EUR18 млрд льготной кредитной поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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